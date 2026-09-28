Гипермаркеты останутся у своих

Президент РФ Владимир Путин передал во временное управление российский бизнес продуктовой сети Metro Cash & Carry, оцениваемый экспертами в 50–80 млрд руб. Управляющим назначено АО «УК Торг Рус», учрежденное незадолго до этой процедуры гендиректором Metro в России Йоханнесом Толаем. По другому сценарию был передан во внешнее управление российский бизнес французских сетей «Ашан», «Лемана Про», логистического оператора FM Logistic и швейцарского производителя продуктов питания Nestle. Эти активы временно перешли третьей компании — «Л.Е.В. Менеджмент», которая ранее не имела никакого отношения к полученным активам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

28 сентября 2026 года указом президента РФ Владимира Путина временное управление введено в таких структурах сети гипермаркетов Metro Cash & Carry, как ООО «Метро кэш энд керри», а также ООО «Метро Вэрхаус Ногинск» и ООО «Ритейл Проперти 5». Управление над ними получило АО «УК Торг Рус», созданное 8 сентября 2026 года Йоханнесом Толаем, являющимся гендиректором Metro в РФ с 2023 года. Кроме этого, в июне 2026 года он вошел в совет директоров ПАО «М.Видео».

В пресс-службе российского подразделения Metro сообщили “Ъ”, что компания продолжает работу в штатном режиме и все операционные процессы остаются без изменений. В компании объяснили решение о введении временного управления «необходимостью обеспечить безопасность сотрудников, инфраструктуры и непрерывность бизнес-процессов».

Metro занимает девятое место в списке крупных продуктовых ритейлеров РФ, его оборот в январе—июне 2026 года вырос на 0,5% год к году, до 118,8 млрд руб., по данным Infoline, увеличившись на 0,5% год к году. Сейчас компания развивает 91 гипермаркет (без учета Республики Крым), а также является владельцем 1,1 тыс. магазинов у дома «Фасоль», открытых по франшизе. Ранее российское подразделение Metro принадлежало структурам из Нидерландов: 54,45% — Metro Cash & Carry International Holding, 45,55% — Metro Cash & Carry Russia B.V.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская оценивает стоимость Metro в 50–80 млрд руб., гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров — в 75–80 млрд руб. Госпожа Сумишевская не ждет в ближайшем будущем продажи или национализации бизнеса Metro в РФ, а рассчитывает на сохранение контроля местного менеджмента. В качестве примера эксперт приводит сеть гипермаркетов «О’кей», переданную в ноябре 2025 года люксембургской O’Key Group S.A. в управление созданному топ-менеджерами российского подразделения ритейлера ООО «РБФ Ритейл».

За последнее время власти РФ активно передают во внешнее управление российский бизнес западных ритейлеров и производителей продуктов питания. Так, 17 сентября 2026 года указом президента РФ французские компании «Ашан» (продуктовый ритейлер), «Лемана Про» (ранее — DIY-сеть Leroy Merlin), FM Logistic (логистический оператор), а также швейцарский производитель продуктов питания Nestle перешли под временный контроль АО «Л.Е.В. Менеджмент», учрежденного в Москве в 2024 году.

При этом, поясняет управляющий партнер O2 Consulting Ольга Сорокина, ситуации Metro и «Ашана» с «Лемана Про» существенно отличаются друг от друга. В Metro контроль над российским бизнесом получает локальный топ-менеджмент.

Для компаний такой вариант несет меньшие риски, связанные со сменой принятия решений, считает старший партнер компании «Поправка бизнеса» Наталия Дорофеева.

Топ-10 FMCG-ритейлеров России в январе—июне 2026 года Ритейлер Оборот (млрд руб.) Изменение год к году (%) X5 2480,5 10,5 «Магнит» 1887,2 12,8 «Красное & Белое», «Бристоль» 878 11,2 «Лента» 648,5 26,2 «Вкусвилл» 191,1 7,8 «Светофор» 189 –4,5 «Самокат» 135 15,5 «Ашан» 127 –2,5 Metro Cash & Carry 118,9 0,5 «Спар Миддл Волга», Smart 103,6 7,8 Источник: Infoline.

В то же время, продолжает госпожа Дорофеева, юридически передача бизнеса во временное управление не означает национализацию бизнеса: право собственности сохраняется за иностранным владельцем, но он временно лишен возможности принимать управленческие решения. Иностранные компании в таких случаях могут либо сохранять формальное право собственности, либо вести переговоры уже на межгосударственном уровне.

Несмотря на то что в краткосрочной перспективе риск резких изменений значительно ниже, в дальнейшем ключевым вопросом для российского подразделения Metro станет сохранение доступа к бренду, ИТ-системам, международным закупкам и экспертизе группы, считает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. Если эти связи не сохранятся, компании могут потребоваться дополнительные расходы на локализацию закупок, логистику, что может отразиться на ассортименте и потребует увеличивать объем необходимых инвестиций, поясняет господин Астафьев.

Господин Бурмистров полагает, что массовая передача зарубежных активов в госсобственность на текущем этапе может восприниматься и как политический сигнал. Вероятно, у российских властей исчезли надежды на нормализацию отношений со странами Европы в обозримой перспективе, считает он. При этом господин Бурмистров отмечает, что, хотя введение внешнего управления ограничивает контроль и права иностранных участников, назначение действующего гендиректора внешним управляющим означает доверие государства к менеджменту компании.

Алина Мигачёва, Александра Мерцалова, Виктория Колганова