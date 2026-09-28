Игры на вырост

Число компаний и ИП, специализирующихся на создании видеоигр, за январь—август выросло на 59,2%. Участники рынка объемом 208 млрд руб. отмечают, что порог входа в разработку снизился за счет массового распространения нейросетей. Это, а также наличие юрлица как условие получения господдержки способствует росту числа новых издателей, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По итогам восьми месяцев 2026 года в России были зарегистрированы 121 компания и индивидуальный предприниматель, специализирующиеся на издании компьютерных игр, следует из данных Rusprofile. Это на 59,2% больше, чем в январе—августе прошлого года: в этот период зарегистрировано 76 субъектов бизнеса. Сейчас действующими из 121 новой компании являются 111. В исследовании представлены компании с основным ОКВЭД: 58.21 «Издание компьютерных игр». Всего в России зарегистрировано 544 действующих игровых издателей, отмечает представитель Rusprofile. Из них 72% имеют правовую форму ИП, «также около десяти компаний в сфере издания компьютерных игр сейчас находятся в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства».

В целом динамика регистраций игровых издателей в 2019–2025 годах была нестабильной. Спад числа регистраций наблюдался в 2020 году (снижение на 9,5% к 2019 году), 2022-м (снижение на 10,8%) и 2025-м (снижение на 13,7% к 2024 году). За период с 2019 по 2025 год количество регистраций новых игровых разработчиков выросло на 34,5%.

По данным Агентства стратегических инициатив, объем российского рынка видеоигр в 2025 году достиг 208 млрд руб. при среднегодовом темпе роста 6%. К 2030 году сегмент достигнет 271 млрд руб. Из них 112 млрд руб. принесут мобильные видеоигры, 145 млрд руб.— игры для ПК и консолей, 14 млрд руб. придется на браузерный сегмент.

Самую большую выручку в 2025 году показало ООО «Леста Геймс Эдженси» — 29 млрд руб., говорят в Rusprofile. На втором месте — ООО «Аструм» с 3,3 млрд руб. (см. “Ъ” от 15 апреля). Тройку лидеров замыкает ООО «Эксбо Север» (2,2 млрд руб.), российская игровая компания-разработчик, известная созданием многопользовательского MMO-шутера «Stalcraft». Сама игра создана по мотивам вселенной S.T.A.L.K.E.R. (издатель игры GSC Game признан нежелательным на территории России).

Не исключено, что рост регистраций компаний обусловлен наплывом «энтузиастов» в условиях снижения порога входа в разработку из-за нейросетей, «они позволяют меньшим командам и новичкам быстрее создавать и выпускать больше игрового контента, адаптируясь под изменяющиеся запросы со стороны пользователей», считает независимый игровой эксперт Максим Фомичев. В сентябре «Яндекс Игры» отчитались о рассмотрении 17,1 тыс. заявок на модерацию за август, напоминает он, «однако для получения выплат от площадки им нужна регистрация, и 12,6 тыс. (около 74%) из них вернулись разработчикам с отказом».

Одной из тенденций развития рынка является рост числа новых мобильных игр, полагает собеседник “Ъ” в крупной игровой студии.

Траты игроков в RuStore выросли в два раза в третьем квартале, а число трансакций увеличилось втрое за год, рассказал коммерческий директор RuStore Илья Ульянов на конференции «Игропром». По словам топ-менеджера, самый высокий средний чек зафиксирован в шутерах — 1 тыс. руб. Также платформа в третьем квартале получила в 2,5 раза больше заявок на модерацию игр, чем в прошлом году. «Кроме того, в России растет доля мобильных игр с рекламной монетизацией. Последние данные платформы AppMetrica показывают, что 19% тех игр, в которых была монетизация, зарабатывали только на показах рекламных объявлений. По сравнению с 2023 годом их число на российском рынке выросло более чем в четыре раза»,— резюмирует собеседник “Ъ”.

Рост числа новых компаний в индустрии креативный директор «Игропрома» Андрей Пушкарев связывает с развитием мер поддержки (государственные гранты, налоговые льготы), которые требуют наличия юрлица даже у небольших команд разработки. Этот рост рано называть стабильным, показательной будет выручка компаний в перспективе нескольких лет, полагает господин Пушкарев.

Юлия Юрасова