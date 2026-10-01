Захарова: Канье Уэст не должен выступать в России

Американский рэпер Канье Уэст не может выступать ни в каком городе России, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Накануне стало известно об отмене планировавшихся в октябре концертов рэпера в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Agostini / Invision / AP Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Госпожа Захарова напомнила, что Канье Уэст пел песни про Гитлера и продавал мерч со свастикой и «другими закодированными символами, связанными с нацизмом». По ее словам, многие люди были шокированы таким поведением музыканта.

«Ну как он может выступать в нашей стране? Причем начали говорить про Петербург, блокадный Ленинград... А как в любом другом городе нашей страны такое же могло быть? А в Москве что, лучше что ли было бы?» — сказала Мария Захарова в интервью ИС «Вести».

Концерты Канье Уэста в России анонсировало Say Agency, их должны были провести на «Газпром Арене». Однако площадка заявила, что не подписывала договор об аренде, поэтому шоу на стадионе провести не смогут. Вчера Say Agency подтвердило отмену концертов. Будут ли они перенесены на другую дату, неизвестно. Как выяснил «Ъ», правоохранительные органы начали доследственную проверку на предмет возможного мошенничества со стороны организатора мероприятий.

Подробности — в материале «Ъ» «Концертами Канье Уэста заинтересовалась полиция».