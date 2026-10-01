В домны подкинули импорта

За счет низких цен и высокого качества российским угольщикам удалось нарастить долю на индийском рынке. В сентябре доля РФ в экспорте пылеугольного топлива в страну достигла почти 90%, а в поставках коксующегося угля — 27%. Расширение мощностей по производству стали в Индии будет повышать потребность в импортном сырье, но сдержать рост отгрузок могут логистические ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Россия обеспечила почти 90% поставок пылеугольного топлива (PCI) и заняла 27% экспорта коксующегося угля в Индию с 1 по 25 сентября, подсчитали в BigMint на основе данных о прибытии судов. По оценкам аналитиков, морской импорт коксующегося угля Индией за этот период вырос на 11% к августу, до 5,9 млн тонн, из которых 3,29 млн тонн пришлось на Австралию, а 1,6 млн тонн — на Россию. Ввоз PCI сократился на 34%, до примерно 590 тыс. тонн, в том числе 530 тыс. тонн поставлено из РФ, остальное — из Австралии.

Как следует из данных Argus, Россия и ранее в этом году занимала первое место по поставкам PCI в Индию, но доля была меньше — около 60–70%. По отгрузкам коксующегося угля российские экспортеры сохраняют второе место, уступая только австралийским.

350,1 миллиона тонн может составить экспорт российского угля в 2050 году, согласно целевому сценарию программы развития отрасли

Российский PCI востребован на всех рынках, на которых он может физически продаваться, из-за высокого качества и ограниченного предложения PCI в целом, включая австралийский материал на рынке морской торговли, указывают в Центре ценовых индексов. Как отмечают аналитики, рост доли в Индии — это не новый процесс, он происходит из-за роста потребления и спроса на импорт. Индийские сталелитейные гиганты используют российский PCI для смешивания с более дорогими марками, например, из Австралии, поясняет партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. По его словам, потенциал для роста поставок PCI из России на индийский рынок сохраняется, но основное препятствие — логистические ограничения. До конца года, вероятно, поставки будут под давлением из-за проблем с отгрузкой в Азово-Черноморском бассейне, считает эксперт.

Как указывают в Argus, рост мощностей по производству стали в Индии с 220 млн тонн в 2026 году до 300 млн тонн в 2030 году приведет к увеличению импорта металлургического сырья, и покупатели будут диверсифицировать источники поставок, сокращая закупки из Австралии, за счет России, США и Мозамбика. Ключевым фактором, уточняет Argus, для импортеров остается стоимость доставки. По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в январе—августе 2026 года Индия нарастила производство стали на 6%, до 115,9 млн тонн.

Главным конкурентным преимуществом российского PCI на рынке Индии остается цена, согласен младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков. «Российский уголь традиционно предлагается дешевле австралийского при сопоставимом качестве. Стабильно низкое содержание примесей и высокая летучесть российского сырья хорошо дополняют индийский внутренний уголь при смешивании в доменных печах»,— поясняет он. По словам эксперта, в условиях планов Индии увеличить производство стали спрос на металлургическое сырье будет только расти. Но, продолжает он, на южном направлении железнодорожные подходы отстают от портовых мощностей, ситуацию осложняет нехватка флота и рост ставок фрахта.

По мнению Олега Емельченкова, наиболее реалистичная география для российского металлургического сырья — Китай как крупнейший, но очень конкурентный рынок, и Вьетнам, где расширение доменного производства повышает потребность в угле. В число потенциально интересных рынков эксперт также включает Южную Корею и Японию как платежеспособные, но ограниченные по объему ниши с высокими требованиями к качеству и надежности поставок.

Полина Трифонова