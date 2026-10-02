Дочь первого нижегородского губернатора Жанну Немцову внесли в реестр иноагентов

Минюст России распоряжением от 2 октября 2026 года включил в реестр иноагентов Жанну Немцову — дочь убитого первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. Согласно сообщению ведомства, она распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой политике, выступала против СВО на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Также указано, что иноагент Жанна Немцова принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов. Кроме того, она — основатель международной организации, включенной в перечень нежелательных на территории РФ, взаимодействует с иноагентами и проживает за пределами России.

Как писал «Ъ-Приволжье», в июле иноагента Жанну Немцову заочно арестовали по обвинению в организации деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в РФ (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).

Галина Шамберина