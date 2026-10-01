Хегсет объявил о создании командования по развитию автономного оружия
Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о создании боевого командования по вопросам автономного ведения боевых действий (Autonomous Warfare Command), передает The Wall Street Journal. Военное ведомство должно будет заниматься вопросами развития автономных и роботизированных возможностей во всех видах вооруженных сил США, сказал он.
Ожидается, что командование полноценно заработает в октябре 2027 года. Господин Хегсет назвал реформы в армии «самым стремительным преобразованием в мирное время за всю современную военную историю».
На начальном этапе руководство процессом формирования командования господин Хегсет доверил бывшему морскому пехотинцу, экс-помощнику министра обороны и трейдеру Goldman Sachs Оуэну Уэсту, а также Максу Страсисеру, летчику-испытателю из подразделения «Морские котики». В дальнейшем руководство командованием перейдет к высшему генералу или адмиралу, имя которого пока не названо.
Организационный смысл нового командования — свести в единый контур работу с автономными системами, которая затрагивает все виды вооруженных сил. В стратегии и доктрине Пентагона на 2023–2026 годы уже была поставлена задача встроить ИИ в процессы принятия решений и развернуть в ближайшие годы тысячи автономных и полуавтономных систем в разных сферах. Поэтому речь идет не только о создании отдельных роботизированных платформ, но и об их включении в общую систему военного управления.
Проблема координации подобных проектов обсуждалась в США и раньше. В апреле 2020 года комиссия предлагала подчинить руководителя Объединенного центра искусственного интеллекта непосредственно главе Пентагона и создать комитет с участием Минобороны, Объединенного комитета начальников штабов и офиса директора Национальной разведки: такую конструкцию связывали с необходимостью не допустить, чтобы внедрение новых технологий оставалось без должного внимания.
Параллельно автономные и роботизированные средства уже затрагивают не только разработки, но и подготовку войск: по данным на апрель 2026 года, дроны включали в будущую военную доктрину и стандарты обучения как элемент единого боевого контура вместе с артиллерией, пехотой и радиоэлектронной борьбой. Создание отдельного командования помещает эту работу в специальную организационную рамку, охватывающую развитие таких возможностей во всех видах вооруженных сил.