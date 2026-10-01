Хегсет объявил о создании командования по развитию автономного оружия

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о создании боевого командования по вопросам автономного ведения боевых действий (Autonomous Warfare Command), передает The Wall Street Journal. Военное ведомство должно будет заниматься вопросами развития автономных и роботизированных возможностей во всех видах вооруженных сил США, сказал он.

Ожидается, что командование полноценно заработает в октябре 2027 года. Господин Хегсет назвал реформы в армии «самым стремительным преобразованием в мирное время за всю современную военную историю».

На начальном этапе руководство процессом формирования командования господин Хегсет доверил бывшему морскому пехотинцу, экс-помощнику министра обороны и трейдеру Goldman Sachs Оуэну Уэсту, а также Максу Страсисеру, летчику-испытателю из подразделения «Морские котики». В дальнейшем руководство командованием перейдет к высшему генералу или адмиралу, имя которого пока не названо.