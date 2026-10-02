Трамп: Европу «пожирают заживо» из-за потока мигрантов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Евросоюз пытается добиться возвращения мигрантов через экономические стимулы: для стран, которые отказываются принимать обратно своих граждан, согласован механизм отзыва торговых преференций. Это должно связать доступ к льготам с сотрудничеством в реадмиссии, поскольку именно отказ стран происхождения принимать своих граждан назывался главным препятствием для выдворения.

Соглашение, утвержденное 1 июня 2026 года, предусматривает ускорение депортаций, увеличение их числа и направление мигрантов в специальные центры за пределами ЕС. Однако для работы этой схемы еще предстоит договориться с восемью—десятью государствами, где такие центры могут разместиться; переговоры с ними на тот момент продолжались.

Проблема, на которую приходится отвечать этим мерам, видна по статистике за 2024 год: из более чем 453 тыс. постановлений о депортации фактически выдворили в третьи страны 119 тыс. человек, или 26%. Поэтому ужесточение правил само по себе не устраняет зависимость ЕС от готовности других государств принимать высылаемых мигрантов.