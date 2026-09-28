Ушел, чтобы вернуться

Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку, чтобы возглавить правящую партию на предстоящих 25 октября досрочных выборах и в случае ее победы стать премьером. За день до отставки глава Сербии переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он попросил продлить поставки российского газа «по хорошей, низкой цене» и выразил уверенность в том, что сербские президенты, которые будут приходить ему на смену, «сохранят баланс и ответственность в отношении всех важных субъектов мировой политики». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич ушел в отставку с поста президента Сербии, но не прощается с политикой, надеясь по итогам предстоящих выборов пересесть в кресло премьер-министра

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Александр Вучич ушел в отставку с поста президента Сербии, но не прощается с политикой, надеясь по итогам предстоящих выборов пересесть в кресло премьер-министра

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Утром 28 сентября Александр Вучич передал в администрации президента Сербии свои полномочия спикеру сербского парламента Ане Брнабич, которая теперь будет исполнять обязанности главы государства. «Для меня честь принять этот пост от такого человека и хранить это место до выбора нового президента»,— заявила Ана Брнабич.

Об уходе с поста президента Александр Вучич объявил накануне вечером в обращении к нации. За пару часов до этого он дал прощальное интервью «Радио и телевидению Сербии», в котором рассказал, что «в прошедшие 15 лет был лишь 15 дней в отпуске», «а сегодня встал в четыре утра».

«Ухожу сам, как и обещал, хотя мне не верили, ухожу с гордостью за результаты, которые у меня никто не сможет отнять»,— произнес президент.

По пути в администрацию, где он и подписал заявление об отставке, Александр Вучич обратился к собравшимся у здания соратникам с заранее установленной там трибуны. Он сказал, что Сербия единственная в Европе имеет собственную, отличную от других стран позицию по войне на Украине, впервые в своей истории обеспечила в течение 14 лет стабильный курс своей валюты — динара, а в следующем году будет иметь самый быстрый рост в Европе. «Мы не родились в (президентском.— “Ъ”) кресле, победим и без кресла»,— воскликнул президент, призвав сторонников «побороться еще месяц и победить противников еще более убедительно, чем когда-либо».

Большой неожиданностью уход Александра Вучича с поста президента не стал, хотя его полномочия на этом посту истекали только будущей весной. Отставку он анонсировал еще 27 июня на массовом митинге своих сторонников в Белграде, объявив, что намерен возглавить правящую Сербскую прогрессивную партию на досрочных парламентских выборах. «Это мои последние дни и недели на посту президента»,— заверил тогда Александр Вучич, сообщив, что «уже начал паковать книги в своем кабинете».

На «упаковку книг» у сербского президента ушло ровно три месяца. 9 сентября Александр Вучич распустил парламент страны и объявил, что внеочередные выборы пройдут 25 октября. Тем самым президент формально выполнил главное требование сербских студентов, которые протестуют уже почти два года и чей «Студенческий список» станет главным оппонентом властей на предстоящих выборах.

Подав в отставку, Александр Вучич официально возглавит правящую партию на предстоящих досрочных выборах, а в случае ее победы станет премьером.

И будет фактически руководить страной по крайней мере еще четыре года, ибо, согласно сербской конституции, полномочия главы правительства реально шире президентских.

Это станет лишь формальным изменением в стартовавшей в Сербии избирательной кампании. Александр Вучич в ней уже давно и активно участвует, чуть ли не ежедневно объезжая города и села и раздавая щедрые обещания. Да и список кандидатов от партии власти уже носит его имя.

Теперь, согласно сербскому закону о президенте республики, исполнение его обязанностей переходит спикеру парламента, близкой соратнице Александра Вучича, бывшему премьеру Ане Брнабич, которая может оставаться и. о. президента не более трех месяцев. За это время она должна назначить досрочные президентские выборы, после которых Сербия обретет нового президента.

Знакомые с ситуацией источники “Ъ” в Белграде не исключают, что им вполне может оказаться и сама Ана Брнабич.

За день до отставки Александр Вучич переговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. По собственному признанию, он проинформировал российского лидера о своем предстоящем уходе, поблагодарил за 14 лет сотрудничества и выразил уверенность в том, что и новые сербские президенты «будут учитывать интересы Сербии и придерживаться такого же сохранения баланса и ответственности в отношении всех важных субъектов мировой политики».

Как объявил после разговора с российским президентом Александр Вучич, он рассчитывает, что «уже в понедельник будет продлено газовое соглашение с Россией (оно истекает 30 сентября.— “Ъ”) и что Сербия и впредь получит хорошую, низкую цену в €318 за тысячу кубометров газа вместо €868 на мировом рынке».

С такой ценой Александр Вучич может более уверенно идти на досрочные выборы 25 октября в надежде пересесть после них в кресло премьера.