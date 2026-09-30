Бизнес как подрубило

Ухудшение условий в лесопромышленном комплексе (ЛПК) заметно отразилось на количестве предприятий в заготовке древесины. Число таких новых компаний за восемь месяцев упало на 20%, а количество ликвидаций выросло почти на 10%. Причинами в отрасли называют снижение спроса со стороны переработчиков и покупателей конечной продукции, рост издержек и нехватку экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

За январь—август 2026 года число регистраций компаний и ИП в сфере лесоводства и лесозаготовок сократилось на 19,9%, до 1,21 тыс. единиц, подсчитали в сервисе проверки и анализа контрагентов Rusprofile. Число ликвидаций за тот же период увеличилось на 9,6%, до 1,59 тыс. единиц. То есть количество закрывшихся компаний оказалось на 31,3% выше числа новых. Всего в отрасли на 1 сентября действовало 19,64 тыс. компаний и ИП, что на 5,4% меньше, чем годом ранее.

Как отмечают в Rusprofile, число открытий бизнеса в лесной отрасли падало в 2021–2024 годах. В 2025 году показатель вырос на 3,6%, до 2,14 тыс. единиц, хотя и остался ниже 2021 года более чем на 25%. Число ликвидаций в прежние годы последовательно снижалось — с 4,46 тыс. единиц в 2021 году до 2,32 тыс. единиц в 2025 году. Но в 2026 году динамика стала обратной.

Глава комитета Законодательного собрания Архангельской области Александр Дятлов говорит, что в этом регионе — одном из крупнейших в России по заготовке леса — в прошлом году число игроков с основным видом деятельности «лесоводство и лесозаготовки» не изменилось. А в первой половине 2026 года, по его словам, количество организаций в отрасли снизилось на 6,8% за счет малых и микропредприятий, число ИП — на 12,2%. «На снижение количества малых и средних предприятий в лесном хозяйстве Архангельской области в первую очередь оказывает влияние высокая конкуренция при ограниченном объеме свободных лесных ресурсов»,— поясняет господин Дятлов. По его мнению, основные сложности лесозаготовителей связаны с вопросами лесопользования и государственного регулирования лесной отрасли. Положение таких организаций также зависит от объемов переработки древесины, а лесоперерабатывающие предприятия испытывают проблемы из-за дорожающей логистики, снижения цен в Китае и сложностей с закупкой лесной техники, говорит Александр Дятлов.

Источники “Ъ” в лесной отрасли уверены, что рост ликвидаций бизнесов в 2026 году — во многом отложенный эффект.

По их словам, многие предприятия продолжали работать в расчете на восстановление спроса. Когда этого не произошло, запас прочности оказался исчерпан. Особенно это касается компаний, не имеющих собственной переработки, говорят собеседники “Ъ”. «Техника требует постоянных затрат, лесосека — организации вложений, при этом есть значительная отсрочка в получении денег за готовую продукцию»,— поясняют они. Помимо этого, указывают источники “Ъ”, отрасль требует специфической экспертизы и ошибки в расчете себестоимости лесосеки, логистики и качества сырьевой базы быстро приводят к финансовым потерям.

Для новых инвесторов, по словам собеседников “Ъ”, лесной бизнес перестает быть интересным из-за высокого финансового порога и требований к отраслевой экспертизе, а неопределенность и растущие издержки существенно снижают круг желающих зайти на этот рынок. «Рынок в большей мере отсеивает слабые бизнес-модели, чем создает условия для появления новых игроков»,— считает один из источников “Ъ”.

По мнению одного из собеседников “Ъ”, ЛПК сегодня проходит период трансформации и адаптации к новым экономическим реалиям и его участникам необходимо найти безубыточную формулу ведения традиционного лесного бизнеса, организации логистики и работы на внешних рынках.

Одновременно следует смотреть в сторону новых высокотехнологичных продуктов, производство которых может стать локомотивом роста для российского ЛПК, полагает источник “Ъ”. Он отмечает, что в наиболее сложной ситуации сейчас находятся компании, не имеющие возможностей получения финансовой поддержки, которая сейчас крайне важна для выполнения обязательств перед банками, а также для запуска нового инвестиционного цикла с целью создания предпосылок к будущему развитию.

В WhatWood также отмечают, что сокращение количества регистраций может подтвердить снижение объема заготовки древесины, который, в свою очередь, падает вслед за низким спросом на готовую продукцию. За семь месяцев лесозаготовка упала на 5% относительно января—июля прошлого года. «Мелкие, сезонные, независимые лесозаготовители зачастую решают не вести бизнес, чем работать в убыток из-за сложностей с топливом, сбытом круглых лесоматериалов, нехваткой сотрудников, удорожанием содержания техники»,— перечисляют эксперты.

Ольга Мордюшенко