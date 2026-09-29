Суд заочно арестовал журналиста-иноагента Юрия Дудя

Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать Юрия Дудя (признан в России иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма. Мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Дудь (объявлен в России иноагентом)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Юрий Дудь (объявлен в России иноагентом)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Юрий Дудь уехал из России в апреле 2022 года после того, как Минюст включил его в реестр иноагентов. В ноябре 2025 года Басманный суд заочно приговорил его к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима за неисполнение обязанностей иноагента: журналист не маркировал свои материалы соответствующей плашкой. В феврале 2026 года суд ужесточил приговор, добавив запрет на администрирование сайтов на три года. Блогер объявлен в межгосударственный розыск. ТАСС со ссылкой на источник писал, что журналиста также подозревают в госизмене и сборе сведений в военной отрасли.