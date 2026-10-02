Глава «Царьграда» Малофеев обвинил Байдена в краже его $10 млн в США
Основатель «Царьграда» Константин Малофеев сообщил, что власти США присвоили $10 млн с его счетов, из которых $5,4 млн были переданы ВСУ. Бизнесмен назвал это кражей, по факту которой Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Господин Малофеев возложил вину на бывшего президента США Джо Байдена и работавшего при нем генпрокурором Меррика Гарланда. Бизнесмен утверждает, что упомянутые средства «законно инвестировал в Штатах» еще до санкций, под которые попал в 2014 году.
«Байден и Гарланд создали в 2021–2024 годах организованную преступную группу по хищению государственной собственности России и имущества наших граждан. Исполнителями стали сотрудники американской прокуратуры Владислав Вайнберг, Тейн Рен и Скотт Клаффи»,— заявил основатель «Царьграда».
Константин Малофеев убежден, что оставшуюся после финансирования ВСУ сумму американские чиновники поделили между собой. По версии российского предпринимателя, господин Байден набрал себе «прибавку к пенсии» на сумму $2 млн. СКР ведет расследование по двум статьям — кража в особо крупном размере с банковского счета, совершенная организованной группой (ч. 4 ст. 158), и организация финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1).
«Следственный комитет наносит ответный удар по бывшему первому лицу США и его многочисленным кошелькам. 10 млн — только первый шаг. Вслед за нами потянутся другие пострадавшие, и не только из России... Все средства, которые получим по суду, пойдут на поддержку наших бойцов»,— добавил господин Малофеев.
В 2023 году суд в Нью-Йорке разрешил Минфину США изъять $5,4 млн, которые связывали с господином Малофеевым. По версии прокуратуры, россиянин пытался перевести их своему партнеру в нарушение санкций США в 2015 году. Сам бизнесмен утверждал, что у него нет активов на Западе с 2014 года. Минюст США в том же году санкционировал передачу активов Украине.
Изъятие $5,4 млн, связанных с Константином Малофеевым, американскими властями стало возможным не из-за самого факта нахождения активов под санкциями, а в связи с обвинениями прокуратуры в попытке их обхода. По версии обвинения, в 2015 году Константин Малофеев пытался перевести замороженные средства своему партнеру. Американское законодательство предусматривает, что попытка вывести замороженные активы с территории США в обход санкций дает властям право обратить эти средства в доход бюджета. Соответствующее разрешение суд Южного округа Нью-Йорка выдал в феврале 2023 года. Сами средства были заморожены еще в 2014 году, когда Малофеев попал под американские санкции.
Возможность передачи конфискованных средств на помощь Украине появилась после того, как в конце 2022 года президент США Джо Байден подписал закон, позволяющий Министерству юстиции США передавать часть таких активов Госдепартаменту для последующего направления на помощь Украине. Решение о передаче этих средств является сугубо решением Вашингтона.