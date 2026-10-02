Глава «Царьграда» Малофеев обвинил Байдена в краже его $10 млн в США

Основатель «Царьграда» Константин Малофеев сообщил, что власти США присвоили $10 млн с его счетов, из которых $5,4 млн были переданы ВСУ. Бизнесмен назвал это кражей, по факту которой Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Господин Малофеев возложил вину на бывшего президента США Джо Байдена и работавшего при нем генпрокурором Меррика Гарланда. Бизнесмен утверждает, что упомянутые средства «законно инвестировал в Штатах» еще до санкций, под которые попал в 2014 году.

«Байден и Гарланд создали в 2021–2024 годах организованную преступную группу по хищению государственной собственности России и имущества наших граждан. Исполнителями стали сотрудники американской прокуратуры Владислав Вайнберг, Тейн Рен и Скотт Клаффи»,— заявил основатель «Царьграда».

Константин Малофеев убежден, что оставшуюся после финансирования ВСУ сумму американские чиновники поделили между собой. По версии российского предпринимателя, господин Байден набрал себе «прибавку к пенсии» на сумму $2 млн. СКР ведет расследование по двум статьям — кража в особо крупном размере с банковского счета, совершенная организованной группой (ч. 4 ст. 158), и организация финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1).

«Следственный комитет наносит ответный удар по бывшему первому лицу США и его многочисленным кошелькам. 10 млн — только первый шаг. Вслед за нами потянутся другие пострадавшие, и не только из России... Все средства, которые получим по суду, пойдут на поддержку наших бойцов»,— добавил господин Малофеев.

В 2023 году суд в Нью-Йорке разрешил Минфину США изъять $5,4 млн, которые связывали с господином Малофеевым. По версии прокуратуры, россиянин пытался перевести их своему партнеру в нарушение санкций США в 2015 году. Сам бизнесмен утверждал, что у него нет активов на Западе с 2014 года. Минюст США в том же году санкционировал передачу активов Украине.