Нижегородский блогер Поднебесный получил три года колонии

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал блогера-инцела из Нижнего Новгорода Алексея Поднебесного виновным в половом сношении с несовершеннолетней (ч.1 ст.134 УК РФ). Ему назначили три года колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Суд установил, что в августе 2024 года Поднебесный на фуд-корте ТК «Невский центр» «трогал ладонью левой руки левую ягодицу» потерпевшей 2008 года рождения, после чего поцеловал ее в губы. Кроме этого, в баре Fish Fabrique он «трогал ладонью правой руки правую грудь» потерпевшей, что суд расценил как развратные действия сексуального характера. Также подсудимый дважды совершил половое сношение с девушкой.

Вину фигурант не признал, утверждая, что потерпевшая ввела его в заблуждение по поводу своего возраста.

От наказания за развратные действия (ч.1 ст.135 УК РФ) Поднебесного освободили в связи с истечением сроков давности. Фигурант взят под стражу в зале суда.

Как писал «Ъ», прокуратура просила приговорить блогера к семи годам колонии.

Галина Шамберина