«РИА Новости»: глава госкомиссии по запасам ископаемых Шпуров задержан за взятки
Силовики задержали гендиректора Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова. Против него возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.
В Роснедрах заявили агентству, что оказывают необходимое содействие силовикам. Сейчас проводятся следственные действия. Собеседник «РИА Новости» допустил, что господину Шпурову могут избрать меру пресечения сегодня.
Игорь Шпуров имеет степень кандидата геолого-минералогических наук и доктора технических наук. В 2015 году он стал первым зампредседателя Бюро по классификации запасов Европейской Энергетической комиссии ООН. Главой комиссии по запасам полезных ископаемых ученый стал в декабре 2013 года.
Госкомиссия по запасам полезных ископаемых участвует не только в учете месторождений: ее решения могут определять, сможет ли недропользователь перейти к проектированию и добыче. В одном из рассмотренных комиссией материалов после отказа утверждать постоянные разведочные кондиции компания не могла приступить к разработке проектной документации и промышленному освоению месторождения.
Работа комиссии может пересекаться с лицензионными сроками Роснедр. При выявлении в ходе геологоразведки меди, золота и доломитов, не указанных в лицензиях, ГКЗ требовала их дополнительного изучения, тогда как Роснедра настаивали на соблюдении сроков начала добычи; в такой ситуации решение комиссии способно задержать переход от разведки к освоению.