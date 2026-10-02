«РИА Новости»: глава госкомиссии по запасам ископаемых Шпуров задержан за взятки

Силовики задержали гендиректора Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова. Против него возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

В Роснедрах заявили агентству, что оказывают необходимое содействие силовикам. Сейчас проводятся следственные действия. Собеседник «РИА Новости» допустил, что господину Шпурову могут избрать меру пресечения сегодня.

Игорь Шпуров имеет степень кандидата геолого-минералогических наук и доктора технических наук. В 2015 году он стал первым зампредседателя Бюро по классификации запасов Европейской Энергетической комиссии ООН. Главой комиссии по запасам полезных ископаемых ученый стал в декабре 2013 года.

Никита Черненко