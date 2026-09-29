«Дочка» Western Union продана ИТ-компании

Президент РФ Владимир Путин 28 сентября подписал распоряжение, которым разрешил калининградской компании «Софтэкс», специализирующейся на разработке и интеграции ИТ-решений, приобрести 100% акций российской «дочки» платежной системы Western Union — «Вестерн Юнион ДП Восток».

На сайте российского представительства системы денежных переводов Western Union говорится, что она остановила проведение денежных переводов в России с 24 марта 2022 года. По сведениям источника “Ъ” на платежном рынке, активов у платежной системы в России не осталось и единственная причина ее приобретения — остатки средств на счетах. По данным финансовой отчетности «Вестерн Юнион ДП Восток» за первое полугодие 2026 года, ее активы превышали 1,4 млрд руб. При этом собственные средства составляли 1,3 млрд руб., из которых 1,2 млрд руб.— неиспользованная прибыль.

Отдел финансов