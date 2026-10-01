Курение, распитие и хулиганка дорожают

Правительство РФ внесло в Госдуму масштабный законопроект об ужесточении административных наказаний. Предлагается пересмотреть размер штрафов по 29 статьям КоАП РФ, в том числе по самым «народным» — о распитии алкоголя на улицах, появлении в нетрезвом виде и курении в общественных местах, а также о мелком хулиганстве. Ежегодно по таким статьям выписывается до миллиона протоколов. Действующие штрафы были утверждены давно, поясняют в Белом доме, сегодня они «не отвечают экономической ситуации» и не мотивируют граждан соблюдать закон. Индексация штрафов только по пяти самым «народным» статьям КоАП РФ может принести до 4,4 млрд руб. в год, посчитал “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Поправки к КоАП РФ, которые правительство РФ внесло в Госдуму 1 октября, представляют собой 52-страничный документ. В Белом доме предлагают пересмотреть 29 статей Административного кодекса, кратно увеличив наказания по ним.

По ч.1 ст. 20.2 о нарушении правил проведения митингов граждан предлагается штрафовать на 15–20 тыс. руб. (сейчас 10–20 тыс.), а максимальную санкцию для юрлиц поднять со 100 тыс. до 200 тыс. руб. За организацию митинга и пикета без уведомления властей (по ч. 2 ст. 20.2) предлагается поднять санкции для граждан до 30–50 тыс. руб. (сейчас 20–30 тыс.), а для юрлиц — до 130–370 тыс. руб. (сейчас 70–200 тыс.).

В правительстве РФ поясняют, что «в среднем» предлагают увеличить размер действующих штрафов в два раза. При этом удвоение затрагивает и самые «народные» статьи КоАП РФ.

Вилку наказаний за курение, распитие алкоголя в общественных местах и появление нетрезвым на улице (по ст. 6.24, 20.20 и 20.21 соответственно) предлагается довести до 1–3 тыс. руб. (сейчас 0,5–1,5 тыс.).

(по ст. 6.24, 20.20 и 20.21 соответственно) предлагается довести до 1–3 тыс. руб. (сейчас 0,5–1,5 тыс.). Штраф за мелкое хулиганство (по ст. 20.1 КоАП РФ), по мнению чиновников, должен быть увеличен до 1–2 тыс. руб. (сейчас 0,5–1 тыс.).

(по ст. 20.1 КоАП РФ), по мнению чиновников, должен быть увеличен до 1–2 тыс. руб. (сейчас 0,5–1 тыс.). В случае если хулиган неповинуется полицейскому, его предлагается штрафовать на сумму от 3 тыс. до 7,5 тыс. руб. (вместо нынешних 1–2 тыс.).

его предлагается штрафовать на сумму от 3 тыс. до 7,5 тыс. руб. (вместо нынешних 1–2 тыс.). Наконец, за проживание гражданина без паспорта или по недействительному документу (ст. 19.15 кодекса) санкции, как считают в Белом доме, должны быть подняты до 4–6 тыс. руб. (вместо действующих 2–3 тыс.). За совершение этого правонарушения в Москве или Санкт-Петербурге предлагается повышенный штраф 6–10 тыс. руб. (сейчас 3–5 тыс. руб.).

В материалах к законопроекту приводятся данные, сколько правонарушений совершается по самым «народным» статьям. К примеру, за курение в неположенном месте в 2025 году было выписано 278,5 тыс. протоколов, за проживание без паспорта — 349,6 тыс. Но самыми популярными нарушениями остаются мелкое хулиганство (580 тыс. протоколов в прошлом году) и распитие алкоголя в общественных местах. Так, в 2025 году по последней статье кодекса было составлено 885,8 тыс. протоколов, но, например, в позапрошлом году их число перевалило за 1 млн, а в 2021 и 2022 годах показатель держался на уровне 1,2 млн выписанных штрафов.

По многим «популярным» статьям число нарушений снижается, сказано в пояснительной записке к поправкам. В правительстве это связывают с тем, что ранее в КоАП уже вносили изменения, которые позволили на первый раз наказывать граждан по некоторым «бытовым» провинностям не штрафом, а предупреждением. Тогда как мелкое хулиганство правоохранители стали чаще переквалифицировать в уголовное хулиганство с более суровым наказанием, говорится в записке.

В целом же необходимость поправок в правительстве РФ связывают с тем, что действующие штрафы устарели, не отвечают «современной экономической ситуации и не оказывают должного стимулирующего эффекта для правомерного поведения».

Повышение штрафов только по пяти самым «народным» статьям, по подсчетам “Ъ”, способно принести бюджету существенный дополнительный доход. По статистике Белого дома за последние три года за курение в неположенном месте было в среднем составлено 309,4 тыс. административных протоколов, за проживание без паспорта — 352,4 тыс., за мелкое хулиганство — 645,1 тыс., за распитие алкоголя на улицах — около 1 млн, а за появление нетрезвым в общественных местах — 518,5 тыс. Если учесть, что верхнюю планку по этим статьям КоАП РФ предложено увеличить на 1–3 тыс. руб., то составление такого числа административных протоколов по этим пяти статьям может принести дополнительно до 4,4 млрд руб.

Александр Воронов