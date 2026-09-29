Инвесторы скосили излишки

На рынке растениеводства снизилась инвестиционная активность. За первые восемь месяцев 2026 года в России зарегистрировали на 34,6% меньше специализирующихся на выращивании зерна компаний и индивидуальных предпринимателей, чем за тот же период годом ранее. Это связано с резким падением маржинальности выращивания зерна и экспортной неопределенностью. В ближайшей перспективе картина не поменяется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В январе—августе 2026 года в России зарегистрировали 2,4 тыс. новых организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), основным видом деятельности которых выступает выращивание зерновых культур, подсчитали в сервисе «Контур.Фокус». Это на 34,6% меньше в годовом выражении и наиболее выраженное снижение среди значимых категорий в растениеводстве. В сегменте в целом количество регистраций новых структур сократилось на 26,8% год к году, до 5,8 тыс.

Резкое снижение активности регистраций новых структур и высокий темп ликвидаций привели к общему сокращению количества игроков.

Согласно данным «Контур.Фокус», на 1 сентября в России было зарегистрировано 124,5 тыс. организаций и ИП, специализирующихся на растениеводстве в целом, 74,2 тыс.— именно на зерновых культурах. В годовом выражении значения сократились на 1% и 1,9% соответственно.

Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина замечает, что с 2017–2018 годов (период активного роста зернового рынка) среднемесячный темп регистраций новых компаний, специализирующихся на выращивании однолетних культур, сократился в два с половиной раза. Привлекательность производства зерна для новых предпринимателей снижается, констатирует руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов. Он связывает это с высокой капиталоемкостью и снижением рентабельности направления.

Альбина Корягина считает, что в растениеводстве наблюдается кризис рентабельности. В начале 2026 года среднерыночный показатель составлял 11,8–11,9% против 21–28% двумя годами ранее. Около 40% компаний, по ее словам, работают в убыток. Госпожа Корягина говорит, что такие компании сейчас вынуждены либо банкротиться, либо продавать активы крупным холдингам, которым удается выживать за счет эффекта масштаба. Им проще загружать собственные элеваторы, оптимизировать логистику, закупать ресурсы, привлекать финансирование и пережидать периоды низких цен, не продавая урожай сразу после уборки, замечает господин Суворов.

На экономику производителей зерна сейчас одновременно давят растущая себестоимость, низкие внутренние цены и существенное ограничение экспортной логистики за счет фактического закрытия портов Азово-Черноморского бассейна, напоминает господин Суворов. Судоходство на юге страны существенно ограничено с середины июля в свете атак БПЛА, повлекших разрушение инфраструктуры.

Это уже привело к резкому снижению экспорта. В августе поставки зерна за рубеж, согласно Strategy Partners, составили 1,7 млн тонн против 5,9 млн тонн годом ранее, а в первой декаде сентября речь шла уже почти о шестикратном падении. Резкое сокращение импорта привело к переизбытку предложения, вынудив аграриев продавать урожай ниже себестоимости.

Темпы выхода новых компаний на рынок зерна, согласно ожиданиям Neo, сохранятся на крайне низком уровне. Бизнес стал малопривлекательным для нового капитала по сравнению с альтернативными инструментами, рынок перенасыщен, констатирует Альбина Корягина. У сохраняющихся на рынке компаний свободной прибыли для инвестиций, по мнению эксперта, пока нет. Артем Суворов ждет продолжения процесса консолидации, замечая, что внутри сегмента также может идти перераспределение. Предприниматели, считает он, продолжат отказываться от зерновых в пользу более маржинальных масличных культур. Одним из ключевых сдерживающих инвестиционную активность факторов он называет экспортную неопределенность.

Александра Мерцалова