Бюджет подморозило

Особенностью внесенного в Госдуму проекта нового федерального бюджета является оформленное в цифрах стремление правительства к нормализации бюджетной политики — после бурного роста расходов трех последних лет в 2027-м номинальные траты фактически замораживаются на уровне 2026-го, а относительно размера экономики даже сокращаются — с 20,9% до 19,6% ВВП. Доходы, несмотря на привлечение в бюджет в 2027 году дополнительных 1,5 трлн руб. (прежде всего за счет правки налогового законодательства), из-за уменьшения вклада нефтегазового сектора в экономику также снижаются — с 17,7% до 17,4% ВВП. Такая стабилизация обеих частей федерального бюджета может свидетельствовать о том, что резервы для их дальнейшего наращивания власти признают ограниченными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белый дом в новом бюджете намерен сдержать рост трат

Фото: Андрей Стенин / Коммерсантъ Белый дом в новом бюджете намерен сдержать рост трат

Фото: Андрей Стенин / Коммерсантъ

Основные параметры отправленного Белым домом в Госдуму в ночь на 1 октября проекта бюджета на 2027 год таковы: доходы — 43,3 трлн руб., расходы — 48,7 трлн руб., дефицит — 5,4 трлн руб., или 2,2% ВВП. Вместе с проектом на следующий год Минфин раскрыл и ранее публично не звучавшие ожидания по исполнению бюджета этого года — при поступлениях в размере 41,2 трлн руб. и тратах 48,5 трлн руб. дефицит-2026 составит 7,3 трлн руб., или 3,2% ВВП.

Таким образом, относительно ожидаемого факта этого года (до конца 2026-го осталось лишь три месяца, и этот прогноз можно считать довольно точным) номинальные доходы в 2027-м должны подрасти на 5%, а расходы — существенно меньше, всего на 0,4%. В более объективном выражении (в процентах ВВП) картина выглядит иной — вместо роста обе части бюджета ждет снижение. Поступления должны сократиться с 17,7% до 17,4% ВВП, а траты — существеннее, с 20,9% до 19,6% ВВП.

Причина таких изменений в расходной части — новая попытка Минфина начать «жить по средствам». Во вложенном в бюджетный пакет проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на трехлетку Минфин признает «сверхплановое увеличение расходов на финансирование ключевых приоритетов в 2026 году», которое потребовало «некоторого отклонения от плановой траектории нормализации бюджетной политики».

Последние три года расходы бюджета росли довольно бурно — в номинале они увеличились с 32,4 трлн руб. в 2023 году до 48,4 трлн руб. в 2026-м (то есть в полтора раза), в процентах к ВВП — с 18,6% до 20,9%.

Поэтому для стабилизации инфляционных ожиданий и выхода на устойчивый рост экономики на следующие три года Минфин закладывает, как сказано в «Основных направлениях», «постепенное завершение нормализации бюджетной политики».

Возможность и далее наращивать государственные траты сдерживается в том числе возможным исчерпанием резервов для роста доходов за счет увеличения налогов. В 2025 году поднятие ставки налога на прибыль, введение многоступенчатой шкалы НДФЛ и иные меры добавили к бюджетным поступлениям сразу 2,7 трлн руб., в 2026-м (в основном уже за счет поднятие ставки НДС) — 1,8 трлн руб. Формируя доходы 2027 года, правительство обратилось к немногим оставшимся резервам и посредством внесения поправок в налоговое законодательство намерено привлечь в бюджет еще 1,5 трлн руб.

Из этой суммы, как следует из внесенных в Госдуму материалов, включение пассивных доходов граждан (от дивидендов, процентов по вкладам, операций с ценными бумагами, продажи имущества и пр.) в налоговую базу НДФЛ по ставкам от 13% до 22% даст в 2027 году дополнительные 810 млрд руб.

Сейчас все такие доходы облагаются по «тарифу» 13–15% — в правительстве подчеркивают, что рост нагрузки затронет лишь 6% россиян и не коснется малых вкладов до 1 млн руб.

Поступления от вводимого налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний ожидаются на уровне 200 млрд руб. в каждый год трехлетки. Установление для ПИФов обязанности платить налог на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15% добавит бюджету еще 100 млрд руб., повышение ставки налога на прибыль с дивидендов, уплачиваемых в пользу нерезидентов на счета «С», с 15% до 35% — еще 130 млрд руб. Введение НДС для трансграничной онлайн-торговли сразу в максимальном 22-процентном размере добавит бюджету 75 млрд руб., индексация акцизов — 43 млрд руб., обновление части таможенных платежей — 40 млрд руб., ставок государственных пошлин — 20 млрд руб.

Тем не менее, несмотря на все это увеличение, в процентах ВВП бюджетные доходы в следующем году сокращаются. Из расчетов Минфина следует, что происходить это будет за счет снижения вклада нефтегазовых доходов. Ненефтегазовые тоже не растут, но на всем прогнозном горизонте остаются стабильными — 14,5–14,6% ВВП как в этом, так и в 2027–2029 годах. Доля же поступлений государству от добычи и продажи нефти и газа после 3,3% ВВП в 2026 году должна упасть до 2,7–2,9%.

Минфин объясняет это тем, что после достижения пика в 5,5% ВВП нефтегазовые доходы последовательно снижаются — «с учетом складывающейся динамики обменного курса, мировых цен на энергоносители, а также структуры объемов добычи и экспорта углеводородного сырья». Далее этот тренд продолжится — из-за стабилизации мировых цен на сырье и снижения доли нефтегазового сектора в российской экономике.

Вадим Вислогузов