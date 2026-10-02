Лукашенко призвал Армению подумать о продажах коньяка при вступлении в ЕС
Лукашенко призвал Армению не торопиться с выходом из ЕАЭС и вступлением в ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению не торопиться с решением о выходе из Евразийского экономического союза и вступлении в Евросоюз. По его словам, властям страны сначала следует продумать экономические последствия такого шага.
«Ну, если ты решил в Европейский союз, ну, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут. В каком объеме. Сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас»,— сказал Александр Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета (цитата по «Интерфаксу»).
Армения и Евросоюз подписали повестку стратегического партнерства в декабре 2025 года. В скором времени Ереван рассчитывает подать заявку на членство в ЕС и согласовать дорожную карту процесса, а затем — провести референдум по этому вопросу внутри страны.
Президенты России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана (все входят в ЕАЭС) считают, что подготовка Армении к евроинтеграции несет серьезные риски для объединения. Россия в мае-июне постепенно вводила ограничения на импорт армянской продукции, а также, по данным «Ъ», пригрозила приостановить или денонсировать соглашение о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.
Одновременное членство Армении в ЕАЭС и ЕС затруднено не только политически, но и из-за устройства этих объединений: оба предполагают отсутствие таможенных границ и свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Поэтому открытие армянского рынка для правил ЕС означало бы закрытие доступа к нему для производителей ЕАЭС, иначе возникла бы конкуренция на неравных условиях.
По оценке Алексея Оверчука, выход из ЕАЭС может сократить экспорт армянских товаров на 70–80% и привести к росту цен на энергию и продовольствие. Для российского рынка это также создает риск перебоев по отдельным видам сельхозпродукции: в пиковые месяцы 2026 года поставки из Армении обеспечивали до 20–30% импорта некоторых косточковых культур, томатов, винограда и зелени.