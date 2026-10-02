Лукашенко призвал Армению подумать о продажах коньяка при вступлении в ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению не торопиться с решением о выходе из Евразийского экономического союза и вступлении в Евросоюз. По его словам, властям страны сначала следует продумать экономические последствия такого шага.

«Ну, если ты решил в Европейский союз, ну, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут. В каком объеме. Сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас»,— сказал Александр Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета (цитата по «Интерфаксу»).

Армения и Евросоюз подписали повестку стратегического партнерства в декабре 2025 года. В скором времени Ереван рассчитывает подать заявку на членство в ЕС и согласовать дорожную карту процесса, а затем — провести референдум по этому вопросу внутри страны.

Президенты России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана (все входят в ЕАЭС) считают, что подготовка Армении к евроинтеграции несет серьезные риски для объединения. Россия в мае-июне постепенно вводила ограничения на импорт армянской продукции, а также, по данным «Ъ», пригрозила приостановить или денонсировать соглашение о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.