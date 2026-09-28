Глава Минтранса Никитин сменит Савельева на посту вице-премьера России
Виталия Савельева на посту заместителя председателя правительства России сменит министр транспорта Андрей Никитин, сообщили три источника «Ъ». На позицию главы Минтранса, по их словам, рассматриваются первый заместитель министра транспорта Константин Пашков или директор департамента транспорта правительства Анатолий Мещеряков.
Андрей Никитин
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Президент России Владимир Путин 28 сентября подписал указ, освобождающий Виталия Савельева от должности заместителя председателя правительства в связи с его избранием депутатом Госдумы.
Виталий Савельев занял пост вице-премьера в мае 2024 года и курировал в правительстве транспортный блок. До этого он четыре года был министром транспорта. С 2009 по 2020 год Виталий Савельев возглавлял «Аэрофлот». В 2004-2007 годах занимал пост замминистра экономического развития и торговли России. Господин Савельев также занимал руководящие должности в АФК «Система», МТС и телеком-операторе «Комстар-ОТС».
Транспортный блок правительства, за который отвечал Виталий Савельев и который перейдет под кураторство Андрея Никитина, включает в себя создание и функционирование транспортной системы, государственную политику в области пунктов пропуска через границу, регулирование деятельности субъектов естественных монополий, а также национальный проект «Беспилотные авиационные системы».
До назначения министром транспорта Андрей Никитин, будучи заместителем министра, курировал цифровую трансформацию, информатизацию и автоматизацию транспортного комплекса страны. В августе 2026 года он также заявлял о планах расширения проектов по внедрению беспилотного общественного транспорта, в частности трамваев и метро, что указывает на связь его предыдущей специализации с одним из направлений транспортной политики.