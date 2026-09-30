Володин переизбран председателем Госдумы

Вячеслав Володин избран председателем Госдумы девятого созыва. На этот пост его выдвинула фракция «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Кобылкин (слева), заместитель председателя ГД Ирина Яровая и председатель Думы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Кобылкин (слева), заместитель председателя ГД Ирина Яровая и председатель Думы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Вторым кандидатом на пост был депутат от КПРФ Дмитрий Новиков. За него проголосовали 36 депутатов, за господина Володина — 406. Он стал первым, кто возглавляет Госдуму более двух сроков.

Вячеслав Володин занимает пост спикера с 2016 года, он переизбран во второй раз. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин не раз отмечал результативность работы господина Володина и поддержал его назначение. На выборах в Госдуму 2026 года политик избирался по одномандатному округу №164 в Саратовской области. Он набрал 82,84% голосов.