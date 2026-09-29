ООН: 8,3 млн беженцев могут остаться без помощи из-за нехватки финансирования

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предупредило, что из-за острого дефицита финансирования почти 8,3 млн беженцев и вынужденно перемещенных лиц могут остаться без помощи. Агентство столкнулось с одним из худших кризисов финансирования в своей истории после сокращения помощи со стороны США и других стран. Нехватка средств составляет $5,789 млрд.

По данным на июль, УВКБ ООН получило лишь 32% от необходимых на 2026 год $8,505 млрд. Число нуждающихся в помощи лиц приближается к рекордным показателям. К концу года под мандатом агентства будут находиться 131,2 млн человек. УВКБ ООН отмечает, что сокращение финансирования уже привело к урезанию программ регистрации, защиты детей и помощи жертвам гендерного насилия.

Особенно тяжелые последствия ожидаются в Чаде, Судане и Афганистане. В Чаде 319 тыс. человек столкнулись с задержками регистрации, а 200 тыс. женщин и девочек могут лишиться доступа к убежищам. В Судане около 140 тыс. беженцев остались незарегистрированными. В Афганистане более чем в два раза сокращены выплаты.

УВКБ ООН отмечает, что дальнейшие меры по сокращению собственных расходов не могут компенсировать дефицит финансирования. К 2025 году организация уже сократила штат на 33%, закрыла офисы в 140 городах и регионах, а также прекратила деятельность в 15 странах по сравнению с 2024 годом.

Екатерина Наумова