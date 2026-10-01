Трамп рассказал, как сантехник спас самолет Flydubai от крушения

Президент США Дональд Трамп заявил, что от катастрофы пассажирский самолет Flydubai спас израильский сантехник, никогда прежде не управлявший воздушным судном. После драки двух пилотов он взял управление на себя и смог выровнять падающее судно, заявил глава государства.

По словам президента, этой историей с ним поделился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он рассказал, что во время полета второй пилот — «возможно, террорист или сумасшедший» — напал с ножом на капитана. Раненый командир экипажа сумел открыть дверь кабины и позвал на помощь. В происходящее вмешался пассажир, «крепкий парень». «Он выдернул того типа (нападавшего.— "Ъ") из кресла и отбросил назад. Толпа его подхватила, пассажиры его скрутили и удержали»,— рассказал господин Трамп.

В момент, когда лайнер начал падать «с перегрузкой за пределами допустимого», пассажир сам сел в кресло пилота и потянул штурвал на себя. Позже управление перехватили другие специалисты, находившиеся на борту, рассказал президент США.

«И вот этот сантехник, никогда не пилотировавший самолет, догадался потянуть штурвал... И когда его спросили, почему он так поступил, он сказал, что смотрит шоу "Расследования авиакатастроф"... Он сказал, что смотрит его постоянно и благодаря ему примерно понял, как управлять самолетом!»— сказал господин Трамп.

В среду лайнер, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия и экстренно сел в Саудовской Аравии. Экипаж сообщил о возможной попытке угона самолета. По данным израильской прессы, один из членов экипажа намеревался совершить самоубийство и намеренно разбить самолет. Израильская сторона расценивает случившееся как предполагаемый теракт.

Что известно о ситуации на борту Flydubai — в материале «Ъ».