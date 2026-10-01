Bloomberg: Турция и ООН готовят переговоры с РФ и Украиной о перемирии в Черном море

Турция и Организация Объединенных Наций инициировали начало новых переговоров между Россией и Украиной по обсуждению перемирия в Черном море. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного дипломата. Как отмечается, организаторы пытаются активизировать усилия по защите поставок зерна в условиях резкого роста мировых цен на продовольствие. Переговоры запланированы на октябрь, а посредниками в них должны выступить представители швейцарской неправительственной организации «Центр по гуманитарному диалогу».

По словам источника агентства, работа по организации переговоров была инициирована в сентябре с согласия других мировых держав в ходе закрытой встречи представителей Европы, США, Турции, Индии и Египта в конце сентября в Нью-Йорке.

Предполагается, что переговоры должны повторить успешный опыт черноморской зерновой инициативы 2022 года. Достигнутая тогда сделка включала договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одесской области, а также снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В июле 2023 года Россия приостановила участие в сделке. Это решение Москва объяснила невыполнением второй части соглашения — о возобновлении экспорта российской продукции.

Турецкие власти пока никак не прокомментировали информацию агентства.

Андрей Келекеев