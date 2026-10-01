Bloomberg: Турция и ООН готовят переговоры с РФ и Украиной о перемирии в Черном море
Турция и ООН хотят заключить с Россией и Украиной новую зерновую сделку
Турция и Организация Объединенных Наций инициировали начало новых переговоров между Россией и Украиной по обсуждению перемирия в Черном море. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного дипломата. Как отмечается, организаторы пытаются активизировать усилия по защите поставок зерна в условиях резкого роста мировых цен на продовольствие. Переговоры запланированы на октябрь, а посредниками в них должны выступить представители швейцарской неправительственной организации «Центр по гуманитарному диалогу».
По словам источника агентства, работа по организации переговоров была инициирована в сентябре с согласия других мировых держав в ходе закрытой встречи представителей Европы, США, Турции, Индии и Египта в конце сентября в Нью-Йорке.
Предполагается, что переговоры должны повторить успешный опыт черноморской зерновой инициативы 2022 года. Достигнутая тогда сделка включала договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одесской области, а также снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В июле 2023 года Россия приостановила участие в сделке. Это решение Москва объяснила невыполнением второй части соглашения — о возобновлении экспорта российской продукции.
Турецкие власти пока никак не прокомментировали информацию агентства.
Работа черноморского коридора в 2022–2023 годах зависела не только от маршрута для украинских судов: после выхода России в июле 2023 года были отозваны гарантии безопасности, свернут гуманитарный коридор, восстановлен режим временно опасного района и объявлено о расформировании координационного центра. Поэтому для нового режима нужен отдельно закрепленный, проверяемый и рабочий порядок гарантий судоходства, а не только политическая договоренность о перемирии.
Параллельная часть прежней конструкции касалась российского экспорта. Меморандум должен был убрать ограничения в финансировании, страховании и логистике, а также сложности с фрахтом судов и проведением платежей; в марте 2025 года Москва называла условием возобновления инициативы «четкие, проверяемые и рабочие» гарантии.
Практическим уязвимым местом оставалось страхование: в ноябре 2022 года страховые компании предупреждали, что не будут покрывать перевозки зерна через зону боевых действий, если Россия не вернется в сделку. Значит, устойчивость договоренности зависит не только от формального открытия маршрута, но и от сохранения страхового, платежного и логистического обеспечения перевозок.