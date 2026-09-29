Строителям оформят допуск к закупкам

Минстрой готовит единый рейтинг строительных подрядчиков, который станет основой их допуска к госконтрактам. Как сообщили “Ъ” в министерстве, рейтинг будет отражать данные о наличии у компаний техники и квалифицированных кадров, а также об их финансовой устойчивости — сведения будут собираться из различных информсистем и реестров. Эксперты называют инициативу логичным шагом к снижению рисков для заказчиков, но отмечают, что эффективность меры будет зависеть от прозрачности критериев — рейтинг не должен стать формальным барьером при закупках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Минстрой ведет поэтапную работу по созданию рейтинга подрядных организаций в сфере строительства совместно с профильными ведомствами, в том числе с Федеральной налоговой службой (ФНС). Как сообщили “Ъ” в министерстве, уже утверждена «дорожная карта» по переходу к системе рейтингования предприятий строительной отрасли. Она определит алгоритм оценки участников рынка.

В Минстрое поясняют, что главная цель формирования рейтинга — создать источник достоверной и актуальной информации о деловой репутации, кадровом потенциале, финансовой устойчивости и обеспеченности строительных компаний оборудованием.

Рейтинг, по задумке ведомства, должен отражать реальную способность подрядчика исполнять свои обязательства по договорам.

Как сообщал на недавнем Московском финансовом форуме заместитель главы ФНС Тимур Шиналиев, в итоге «каждая компания при определенном наборе баллов сможет заключать контракты в зависимости от их стоимости». В ФНС не ответили на запрос “Ъ”.

В рамках «дорожной карты», рассказывают в Минстрое, разработаны отраслевые показатели, методика присвоения баллов, а также перечень десяти государственных информсистем, сведения из которых станут основой для расчета рейтинга.

Также информацию планируется получать из реестров сведений о членах саморегулируемых организаций (СРО) и специалистов в сферах проектирования и строительства.

Сами СРО, поясняют в Минстрое, еще в марте приступили к разработке документации, обязывающей членов СРО предоставлять данные о наличии квалифицированных специалистов и строительной техники.

Параллельно ведется обкатка автоматизированной информационной системы, которая позволяет автоматизировать сбор и обработку данных.

Как отмечает президент НОСТРОЙ Антон Глушков, действующий сейчас приоритет стоимостного критерия в закупках игнорирует специфику строительства — куда важнее квалификация кадров, техническая оснащенность и опыт подрядчика. В этом контексте, говорит он, инициатива ФНС и Минстроя по созданию единого рейтинга строительных компаний выглядит как назревшее решение — рейтинг позволит оценивать участников по нестоимостным показателям и сделать процедуру отбора прозрачнее и эффективнее. «Успех инициативы будет зависеть от прозрачности критериев, надежной верификации данных и регулярного обновления рейтинга»,— полагает Антон Глушков.

Первый замгендиректора фонда «Институт экономики города» Виктор Агеев считает инициативу частью тренда на переход от ценового демпинга к оценке реальной квалификации исполнителя.

По его словам, сильные компании с подтвержденной историей получат шанс на крупные проекты, а организации с низкими показателями столкнутся с ограничением доступа к госконтрактам.

Впрочем, предупреждает он, ужесточение критериев может привести к укрупнению бизнеса и усилению позиций крупных холдингов, тогда как часть региональных игроков будет вынуждена уйти с рынка или менять маркетинговую стратегию. Задача же рейтинга, добавляет Виктор Агеев, снижать риски для заказчиков, а не создавать новые административные барьеры. «Компании должны понимать, как формируется их оценка, какие данные учитываются и как можно исправить ошибки»,— подчеркивает эксперт.

Руководитель проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрий Арестов полагает, что основой оценки должны стать показатели, напрямую характеризующие способность выполнить контракт, при этом важно учитывать не только прежний опыт: «Крупный портфель сам по себе не показывает, насколько стабильно подрядчик соблюдает сроки и способен ли он взять еще один объект без перегрузки». Такие параметры, как цифровая зрелость и использование ИИ, добавляет он, не должны перевешивать базовые критерии. Сейчас, рассказывает эксперт, в работе над рейтингом фокус сместился с его технической разработки на юридическую интеграцию в контрактную систему в ближайшие полгода.

Анна Королева