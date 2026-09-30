Песков: в России нет политзаключенных

Россия не обсуждала с США ослабление антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. СМИ писали, что Дональд Трамп согласился ослабить санкции в обмен на освобождение политзаключенных. По словам господина Пескова, в России политзаключенных нет.

«В такой постановке эта тема не обсуждалась и не могла обсуждаться, потому что мы категорически отрицаем наличие каких-либо политзаключенных и считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна»,— прокомментировал представитель Кремля во время пресс-колла.

Дмитрий Песков уточнил, что спецслужбы России и США поддерживают контакт по вопросу обменов заключенными. «Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши специальные службы продолжают регулярные контакты на этот счет»,— добавил он.

О том, что господин Трамп согласился ослабить санкции против России, накануне сообщило американское издание The Atlantic. По его данным, механизм предложил посланник американского президента в Восточной Европе Джон Коул. Эта идея возникла после его встречи с российским журналистом Дмитрием Муратовым (объявлен в РФ иноагентом). Господин Коул якобы составил список американцев, содержащихся в тюрьмах России, а его собеседник — осужденных россиян, которые выступали против боевых действий России на Украине.

Власти США стали смягчать санкции в отношении Белоруссии в обмен на освобождение заключенных в 2025 году. В частности, в середине сентября Минск согласился освободить 25 заключенных в обмен на снятие ограничений с производителя калийных удобрений «Беллесбумпром» и с «Лакокраска».