Песков: в России нет политзаключенных
Россия не обсуждала с США ослабление антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. СМИ писали, что Дональд Трамп согласился ослабить санкции в обмен на освобождение политзаключенных. По словам господина Пескова, в России политзаключенных нет.
«В такой постановке эта тема не обсуждалась и не могла обсуждаться, потому что мы категорически отрицаем наличие каких-либо политзаключенных и считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна»,— прокомментировал представитель Кремля во время пресс-колла.
Дмитрий Песков уточнил, что спецслужбы России и США поддерживают контакт по вопросу обменов заключенными. «Что касается разных обменов, которые имели место до этого, то наши специальные службы продолжают регулярные контакты на этот счет»,— добавил он.
О том, что господин Трамп согласился ослабить санкции против России, накануне сообщило американское издание The Atlantic. По его данным, механизм предложил посланник американского президента в Восточной Европе Джон Коул. Эта идея возникла после его встречи с российским журналистом Дмитрием Муратовым (объявлен в РФ иноагентом). Господин Коул якобы составил список американцев, содержащихся в тюрьмах России, а его собеседник — осужденных россиян, которые выступали против боевых действий России на Украине.
Власти США стали смягчать санкции в отношении Белоруссии в обмен на освобождение заключенных в 2025 году. В частности, в середине сентября Минск согласился освободить 25 заключенных в обмен на снятие ограничений с производителя калийных удобрений «Беллесбумпром» и с «Лакокраска».
Российско-американский канал по обменам заключенными устроен как специальный и непубличный: 3 июня 2023 года Юрий Ушаков говорил, что обсуждение по нему не является регулярным, а Сергей Лавров объяснял, что публичность может осложнить процесс. Поэтому контакты ведомств не обязательно сопровождаются публичными переговорами или заранее объявленными сроками.
Санкционный компонент в таких обсуждениях ранее действительно рассматривался американской администрацией: в мае 2023 года ослабление ограничений называли одним из вариантов обмена с Россией. В мае 2025 года подготовка обмена по формуле «9 на 9» также велась по линии соответствующих ведомств, что подтверждает практический характер этого канала, но само по себе не означает привязки каждого обмена к санкционным уступкам.