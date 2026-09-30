СКР предложил ввести права для управления электросамокатом

Следственный комитет России считает необходимым отнести средства индивидуальной мобильности (например, электросамокаты) к транспортным средствам, для управления которыми требуется получить специальное право. Тех, кто использует СИМ, ведомство предлагает наделить статусом водителя. Об этом сообщил старший инспектор седьмого отдела управления контроля за следственными органами СКР Дмитрий Асташкин.

Изменения предлагается внести в ФЗ «О безопасности дорожного движения». Господин Асташкин считает, что они позволят применять к водителям электросамокатов уже установленные законом требования: например, получение прав с 16 лет. Сейчас пользоваться такими транспортными средствами можно с семи лет.

«Не останется препятствий для привлечения водителей СИМ к административной и уголовной ответственности в случае причинения пострадавшим вреда здоровью в результате нарушения правил дорожного движения»,— сказал Дмитрий Асташкин. Кроме того, СКР предлагает проработать запрет передвижения СИМ по тротуарам и пешеходным зонам.

Господин Асташкин выступил с инициативой во время обсуждения дальнейшего регулирования СИМ на круглом столе в Совете федерации. Представитель Минтранса напомнил, что ведомство готовит изменения в ПДД, в которых планирует прописать минимально допустимый возраст пользования электросамокатами — 16 лет. Параллельно ГИБДД готовит правила регистрации СИМ — по аналогии с постановкой на учет автомобилей с выдачей номеров. Госдума планирует принять поправки в КоАП, прописав в них повышенные штрафы для катающихся. Точных сроков всех этих нововведений нет — они обсуждаются последние два года.