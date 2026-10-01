Вице-спикерам расписали комитеты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 1 октября издал распоряжение о распределении обязанностей между своими заместителями. По сравнению с предыдущим созывом в думском президиуме произошли некоторые перестановки, но комитетами обменялись в том числе и вице-спикеры, сохранившие свои посты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Госдумы Вячеслав Володин (слева), руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Кобылкин и первый вице-спикер Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Спикер Госдумы Вячеслав Володин (слева), руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Кобылкин и первый вице-спикер Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Согласно распоряжению Вячеслава Володина, сам он, как и в прошлом созыве, будет лично курировать работу комитетов по обороне, по безопасности и противодействию коррупции, по международным делам, а также комиссии по регламенту. Непосредственно за председателем остается и контроль за деятельностью думского аппарата.

Первый вице-спикер Ирина Яровая («Единая Россия», ЕР) будет отвечать за законопроектную деятельность Думы в целом и работу Совета законодателей, организовывать взаимодействие с правительством и администрацией президента. В восьмом созыве этим занимался тогдашний первый зампред Александр Жуков (ЕР). От него к преемнице перейдет и обязанность рассматривать обращения депутатов о командировках (кроме вице-спикеров, лидеров фракций, глав комитетов и комиссий). Решать вопросы по согласованию срочных зарубежных выездов госпоже Яровой поможет первый вице-спикер Иван Мельников (КПРФ).

Кроме того, Ирина Яровая будет координировать работу комитетов по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, по уголовному и административному законодательству, а также мандатной комиссии. Сам господин Мельников сохранит за собой комитет по науке и высшему образованию, а от Александра Бабакова («Справедливая Россия») получит комитет по делам СНГ.

Александру Жукову «в наследство» от Ирины Яровой достанется комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики, а от Ивана Мельникова — комитет по спорту. Также в ведении единоросса остается комитет по бюджету и налогам и в целом координация работы над проектом федерального бюджета.

Новый вице-спикер и бывший вице-премьер Виталий Савельев (ЕР) будет курировать комитеты по экономической политике (раньше был закреплен за Александром Жуковым), по транспорту (был в ведении не избравшегося в восьмой созыв единоросса Шолбана Кара-оола) и новый комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Владимир Васильев, возглавлявший в Думе восьмого созыва фракцию ЕР, присмотрит за комитетами по делам национальностей (ранее — Виктория Абрамченко, ЕР), по информационной политике (ранее — Петр Толстой, ЕР) и по контролю (ранее его курировал сам спикер). Еще одна новая фигура в президиуме Думы — Мария Воропаева (ЛДПР) — займется вопросами комитетов по молодежной политике (был закреплен за вице-спикером от либерал-демократов Борисом Чернышовым), по малому и среднему предпринимательству (находился в ведении Александра Бабакова) и по культуре (его курировал вице-спикер от «Новых людей» Владислав Даванков).

Александр Бабаков в новом созыве будет отвечать за комитеты по строительству и ЖКХ (ранее — Александр Жуков) и по промышленности и торговле (ранее — Алексей Гордеев), за ним также остается комитет по энергетике. Владислав Даванков будет координировать работу комитетов по развитию гражданского общества (ранее — Борис Чернышов, который теперь возглавляет этот комитет), по защите конкуренции (ранее — Ирина Яровая) и оставшийся у него с прошлого созыва комитет по охране здоровья. Алексей Гордеев (ЕР) продолжит курировать работу комитетов по финансовому рынку, по экологии и по аграрным вопросам.

Виктории Абрамченко, которая после избрания в Думу в 2024 году отвечала за комитеты по региональной политике и по делам национальностей, добавили комитеты по туризму (ранее — Шолбан Кара-оол) и по вопросам собственности (ранее — Александр Жуков). Наконец, Анна Кузнецова (ЕР) продолжит курировать комитеты по труду и по защите семьи, а от Петра Толстого, который в новом созыве возглавил международный комитет, ей перейдет комитет по просвещению.

Вице-спикеры, как правило, сильно не вмешиваются в текущую работу комитетов, больше контролируя исполнение общедумских решений, говорит руководитель Центра парламентских технологий Павел Склянчук.

Это могут быть сроки предоставления отчета о выполнении протокольных поручений, качество подготовки к правительственным часам и т. д. «Но могут возникать трения между вице-спикерами и главами комитетов, поэтому все заинтересованы поддерживать друг с другом теплые и дружественные отношения»,— отмечает эксперт. В целом же кураторство комитетов предполагает, что в случае возникновения спорных вопросов вице-спикер может обсудить их с профильным вице-премьером или министром. «Например, речь может идти о затягивании подготовки отзыва правительства, необходимости ускорения принятия законов или учета мнения спикера Госдумы при подготовке поправок. Поэтому аппаратный опыт и политическое влияние депутата имеет значение»,— подчеркивает господин Склянчук. Однако в нынешней Думе право решающего голоса по многим темам остается за председателем, поэтому важно, насколько эффективно его заместители будут выполнять свои обязанности, а какие именно комитеты они будут курировать — это уже «второй вопрос», заключает господин Склянчук.

Ксения Веретенникова