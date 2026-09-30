Погоны светлого образа

Фильмы и сериалы про коррупцию в правоохранительных органах и силовом блоке могут больше не получить государственного финансирования. Демонстрация негативного образа силовиков подрывает доверие к госинститутам, объясняют логику источники «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Фильмы и сериалы про коррупцию в силовом блоке и правоохранительных органах больше не получат государственного финансирования, сообщили два источника “Ъ” в крупных киностудиях. Собеседники уточнили, что речь идет о любых сценариях, где представители МВД, ФСБ, СКР или прокуратуры берут взятки или участвуют в преступных схемах. Мера также касается и проектов про маньяков и серийных убийц, говорят источники “Ъ”.

Сами требования пока не будут закреплены на законодательном уровне, представители Минкультуры и Институт развития интернета (ИРИ) донесли эту позицию до Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ; входит 46 крупнейших российских кинокомпаний, среди них — продюсерская компания «Среда», «Марс Медиа Энтертейнмент», Yellow, Black and White и др.) в устной форме, уточняет один из источников.

«Все продюсеры об этом знают. Если правило будет нарушено, следующий проект госфинансирования не получит. Это в основном касается полных метров. На платформах с сериалами ситуация обстоит легче»,— говорит источник “Ъ” в одной из студий.

Собеседник в АПКиТ заверил, что официально информация об ограничениях в ассоциацию не поступала. В Минкультуры на запрос “Ъ” не ответили, представитель ИРИ от комментариев отказался, так же поступили в АПКиТ. Представители онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», Wink, «Иви», Okko от комментариев отказались, в Start и «Кион» “Ъ” не ответили.

Представители ИРИ уже давно объявили список «стоп-тем» для финансирования проектов. Например, гендиректор организации Алексей Гореславский в интервью «Ведомостям» уже отмечал, что АНО не рассматривает вариант поддержки сериалов про маньяков. Такие проекты топ-менеджер отнес к категории контента, «спекулирующего на интересе зрителя к "запрещенке", психологическим изъянам и извращениям». Кроме того, с 1 марта в России вступил в силу закон о запрете фильмов, дискредитирующих традиционные ценности.

Он запрещает выдачу, а также позволяет аннулировать прокатные удостоверения для фильмов, которые дискредитируют или отрицают традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Объем господдержки кинопроизводства вырос в 2025 году на 26% год к году и достиг 39,7 млрд руб. Число релизов, созданных при поддержке государственных фондов, в целом выросло за период на 33%, до 40 проектов (см. “Ъ” от 4 марта). В бюджете на 2026 год господдержка производства российского контента по-прежнему остается высокой, но прирост по сравнению с 2025 годом сравнительно небольшой — на 2% (заявленные проекты на 2026 год). Бюджет Минкультуры вырос всего на 1,5%, до 4,8 млрд руб., ИРИ — на 2,3%, почти 26 млрд руб., Фонда кино — на 2%, составив 10,4 млрд руб.

Решение Минкультуры и ИРИ вполне обосновано, а сам запрет должен был появиться куда раньше, считает один из продюсеров, опрошенных “Ъ”: «Демонстрация негативного образа силовых структур подрывает доверие к государственным институтам. В какой-то момент на экранах начало появляться огромное число контента про 1990-е, где силовики были представлены в невыгодном свете. Точнее, было сложно найти, где в выгодном. Поэтому решение о запрете госфинансирования таких проектов давно напрашивалось».

Автор канала BadComedian Евгений Баженов сомневается в эффективности предложения. «Да, государство имеет право на ограничение и цензурирование контента, которое финансирует из бюджета, поскольку не хочет демонстрировать какие-то свои стороны негативно. Однако полностью исключить отрицательные стороны — это глупость. Нельзя полностью отказаться от отрицательных сторон общества, поскольку зритель будет мало в это верить»,— объясняет он. Также эксперт приводит пример российского кинематографа, где продюсеры фактически полностью отказались от «опасных» тем и начали производить сказочный контент. По словам господина Баженова, это уже привело к перенасыщению рынка и падению выручки кинотеатров. «Было бы логично отказаться от госфинансирования фильмов, где демонстрируются персонажи, утопающие в своем бессилии и окружающей "чернухе"»,— резюмирует он.

Юлия Юрасова, Мария Барановская