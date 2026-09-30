Что известно о ситуации на борту FlyDubai

Самолет Boeing 737 авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия и передал предупреждение о попытке захвата судна. По версии израильских СМИ, один из пилотов пытался покончить с собой и разбить судно. Власти Израиля рассматривают инцидент как попытку теракта. Подробнее о ситуации — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажиры самолета Boeing 737

Фото: Фото очевидца Пассажиры самолета Boeing 737

Фото: Фото очевидца

Что известно о рейсе По данным Flightradar24, самолет Boeing 737 вылетел из Дубая в Тель-Авив в 06:05 мск. Во время полета над Саудовской Аравией лайнер начал снижаться и отклонился от первоначального маршрута.

По данным Ynet, борт передал код 7700 — международный сигнал чрезвычайной ситуации, а затем код 7500, который используется для сообщения о незаконном вмешательстве или захвате самолета.

Для сопровождения лайнера Израиль поднял в воздух два истребителя.

Самолет достиг границ Иордании, но в воздушное пространство страны не вошел. Затем он развернулся и взял курс на город Табук на северо-западе Саудовской Аравии. В 09:58 мск лайнер приземлился в аэропорту.

По данным Ynet, на борту находились 174 пассажира, в том числе 27 детей.

В генконсульстве РФ в Дубае заявили ТАСС, что россиян на борту самолета не было.

Что произошло на борту По информации израильских СМИ, между пилотами самолета возник конфликт, который перерос в драку. Авиакомпания Flydubai подтвердила факт инцидента и добавила, что пилоты дрались, пока один из них не потерял сознание. После посадки обоих пилотов вывели из самолета.

В момент драки самолет снизился примерно с 30 тыс. до 15 тыс. футов, следует из данных Flightradar24. По версии 14-го канала, первый пилот совершил попытку «преднамеренного столкновения с землей». Второй пилот вмешался, и во время драки они случайно передали сигналы бедствия. «Два часа мы слышали крики в самолете. Пилот был ранен ножом, и мы видели много крови»,— заявила собеседница израильского портала i24.

Самолет удалось выровнять на высоте около 15 тыс. футов и предотвратить пикирование. По информации 14-го канала, пассажиры помогли второму пилоту обезоружить напавшего на него летчика.

Как позже сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пассажир рассказал ему, что самолет вошел в штопор и начал пикировать. Вместе с членом экипажа пассажиру попасть в кабину пилотов и обезвредить пилота, вооруженного ножом. По словам премьера, в тот момент пилот «пытался вывести из строя системы самолета».

Согласно информации 12-го канала, на борту в качестве пассажиров летел резервный экипаж пилотов. Они взяли управление на себя и стабилизировали самолет в воздухе. По данным издания Israel Hayom, это были россиянин и украинец.

Изначально СМИ сообщали, что один из пилотов — россиянин, второй — украинец. Тем временем израильский 9-й канал опровергает эту информацию. По его данным, второй пилот был гражданином Омана, а капитан — гражданином ОАЭ. Позднее в генконсульстве РФ в Дубае опровергли ТАСС сообщения СМИ о том, что один из пилотов самолета был россиянином.

Пилоты получили травмы и были госпитализированы, пишут AFP и Reuters со ссылкой на аэропорт Табук в Саудовской Аравии. Израильский портал Walla сообщает, что один из пилотов мог скончаться от ножевых ранений.

Реакция властей Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и глава Минобороны Исраэль Кац провели экстренные консультации. Позднее в канцелярии премьер-министра заявили, что ситуация находится под контролем и «принимаются все меры для эвакуации израильских пассажиров». 14-й канал сообщает, что обоих пилотов уже допрашивают.

По словам Нетаньяху, пилот, вероятно, пытался разбить самолет. «Граждане Израиля, сегодня утром во время рейса из Дубая в Израиль произошел крайне серьезный инцидент, связанный с безопасностью. Почти все пассажиры этого рейса были израильтянами. Во время полета, при подлете к Израилю, один из пилотов нанес ножевое ранение другому и, по всей видимости, попытался направить самолет на землю вместе со всеми, кто находился на борту»,— заявил он.

Правоохранительные органы Израиля не исключают версию о теракте, сообщил со ссылкой на источники израильский портал Ynet.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал инцидент попыткой теракта, целью которого было уничтожение самолета со всеми пассажирами.

Пилот, ударивший напарника ножом, арестован властями Саудовской Аравии, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Мария Ежовкина