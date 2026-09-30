обновлено 17:09
Что известно о ситуации на борту FlyDubai
Boeing 737 чуть не разбился из-за драки пилотов
Самолет Boeing 737 авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия и передал предупреждение о попытке захвата судна. По версии израильских СМИ, один из пилотов пытался покончить с собой и разбить судно. Власти Израиля рассматривают инцидент как попытку теракта. Подробнее о ситуации — в материале «Ъ».
Пассажиры самолета Boeing 737
Фото: Фото очевидца
Что известно о рейсе
- По данным Flightradar24, самолет Boeing 737 вылетел из Дубая в Тель-Авив в 06:05 мск. Во время полета над Саудовской Аравией лайнер начал снижаться и отклонился от первоначального маршрута.
- По данным Ynet, борт передал код 7700 — международный сигнал чрезвычайной ситуации, а затем код 7500, который используется для сообщения о незаконном вмешательстве или захвате самолета.
- Для сопровождения лайнера Израиль поднял в воздух два истребителя.
- Самолет достиг границ Иордании, но в воздушное пространство страны не вошел. Затем он развернулся и взял курс на город Табук на северо-западе Саудовской Аравии. В 09:58 мск лайнер приземлился в аэропорту.
- По данным Ynet, на борту находились 174 пассажира, в том числе 27 детей.
- В генконсульстве РФ в Дубае заявили ТАСС, что россиян на борту самолета не было.
Что произошло на борту
- По информации израильских СМИ, между пилотами самолета возник конфликт, который перерос в драку. Авиакомпания Flydubai подтвердила факт инцидента и добавила, что пилоты дрались, пока один из них не потерял сознание. После посадки обоих пилотов вывели из самолета.
- В момент драки самолет снизился примерно с 30 тыс. до 15 тыс. футов, следует из данных Flightradar24. По версии 14-го канала, первый пилот совершил попытку «преднамеренного столкновения с землей». Второй пилот вмешался, и во время драки они случайно передали сигналы бедствия. «Два часа мы слышали крики в самолете. Пилот был ранен ножом, и мы видели много крови»,— заявила собеседница израильского портала i24.
- Самолет удалось выровнять на высоте около 15 тыс. футов и предотвратить пикирование. По информации 14-го канала, пассажиры помогли второму пилоту обезоружить напавшего на него летчика.
- Как позже сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пассажир рассказал ему, что самолет вошел в штопор и начал пикировать. Вместе с членом экипажа пассажиру попасть в кабину пилотов и обезвредить пилота, вооруженного ножом. По словам премьера, в тот момент пилот «пытался вывести из строя системы самолета».
- Согласно информации 12-го канала, на борту в качестве пассажиров летел резервный экипаж пилотов. Они взяли управление на себя и стабилизировали самолет в воздухе. По данным издания Israel Hayom, это были россиянин и украинец.
- Изначально СМИ сообщали, что один из пилотов — россиянин, второй — украинец. Тем временем израильский 9-й канал опровергает эту информацию. По его данным, второй пилот был гражданином Омана, а капитан — гражданином ОАЭ. Позднее в генконсульстве РФ в Дубае опровергли ТАСС сообщения СМИ о том, что один из пилотов самолета был россиянином.
- Пилоты получили травмы и были госпитализированы, пишут AFP и Reuters со ссылкой на аэропорт Табук в Саудовской Аравии. Израильский портал Walla сообщает, что один из пилотов мог скончаться от ножевых ранений.
Реакция властей
- Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и глава Минобороны Исраэль Кац провели экстренные консультации. Позднее в канцелярии премьер-министра заявили, что ситуация находится под контролем и «принимаются все меры для эвакуации израильских пассажиров». 14-й канал сообщает, что обоих пилотов уже допрашивают.
- По словам Нетаньяху, пилот, вероятно, пытался разбить самолет. «Граждане Израиля, сегодня утром во время рейса из Дубая в Израиль произошел крайне серьезный инцидент, связанный с безопасностью. Почти все пассажиры этого рейса были израильтянами. Во время полета, при подлете к Израилю, один из пилотов нанес ножевое ранение другому и, по всей видимости, попытался направить самолет на землю вместе со всеми, кто находился на борту»,— заявил он.
- Правоохранительные органы Израиля не исключают версию о теракте, сообщил со ссылкой на источники израильский портал Ynet.
- Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал инцидент попыткой теракта, целью которого было уничтожение самолета со всеми пассажирами.
- Пилот, ударивший напарника ножом, арестован властями Саудовской Аравии, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
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