На главу «Яблока» Николая Рыбакова составили протокол о мелком хулиганстве

Составлено ИИ-Ассистентъ

В 2024 году в Санкт-Петербурге и во время президентских выборов протоколы по статье 20.1 КоАП составляли из-за пацифистских надписей на бюллетенях. В одном из дел суд связал такую надпись с порчей государственного имущества, а избирательный бюллетень в России считается государственным имуществом; за его умышленное повреждение предусмотрена и отдельная статья 5.14 КоАП.

Случай Николая Рыбакова отличается от этих эпизодов: названным поводом стала отметка «против всех», а не текст, нанесенный на бюллетень. Поэтому прежняя практика подтверждает возможность квалифицировать действия с бюллетенем по статье о мелком хулиганстве, но сама по себе не объясняет, какое именно нарушение усмотрели в голосовании без надписи или повреждения.