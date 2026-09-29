На главу «Яблока» Николая Рыбакова составили протокол о мелком хулиганстве
В отношении лидера «Яблока» Николая Рыбакова составили административный протокол о мелком хулиганстве. Причиной стало голосование на прошедших выборах «против всех», сообщили в партии.
Лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков
Фото: Мария Летова / Коммерсантъ
Материалы рассмотрит сегодня Выборгский районный суд Санкт-Петербурга. Господин Рыбаков уже находится в суде.
Санкция ч. 1 ст. 20.1 КоАП предусматривает штраф в размере от 500 руб. до 1 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.
В 2024 году в Санкт-Петербурге и во время президентских выборов протоколы по статье 20.1 КоАП составляли из-за пацифистских надписей на бюллетенях. В одном из дел суд связал такую надпись с порчей государственного имущества, а избирательный бюллетень в России считается государственным имуществом; за его умышленное повреждение предусмотрена и отдельная статья 5.14 КоАП.
Случай Николая Рыбакова отличается от этих эпизодов: названным поводом стала отметка «против всех», а не текст, нанесенный на бюллетень. Поэтому прежняя практика подтверждает возможность квалифицировать действия с бюллетенем по статье о мелком хулиганстве, но сама по себе не объясняет, какое именно нарушение усмотрели в голосовании без надписи или повреждения.