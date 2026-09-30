Иноагента Илью Прусикина из Little Big объявили в розыск
МВД России объявило в розыск солиста группы Little Big Илью Прусикина (объявлен в РФ иноагентом). Согласно базе ведомства, розыск ведется по уголовной статье, однако по какой именно — не уточняется.
Солист Little Big Илья Прусикин (объявлен в РФ иноагентом)
Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ
ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что музыканта могли объявить в розыск из-за нарушения законодательства об иностранных агентах.
Минюст внес Илью Прусикина в реестр иноагентов в январе 2023 года. В ведомстве заявили, что музыкант получал поддержку от иностранных источников, а также давал концерты в недружественных странах с призывами прекратить боевые действия на Украине и «распространял недостоверную информацию» о властях России. В 2025 году лидера Little Big трижды штрафовали за нарушение правил деятельности иноагента.
В 2025 году Илья Прусикин (включен в перечень иноагентов) трижды привлекался к административной ответственности за непредоставление в уполномоченный орган сведений, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. По каждому делу суд назначил штраф в размере 40 тыс. руб. по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ.
Эти дела описывают повторные административные нарушения, но сами по себе не раскрывают содержание уголовной статьи, по которой объявлен розыск. Связь между прежними штрафами и уголовным преследованием остается неподтвержденной, поскольку конкретная статья в сообщении МВД не указана.