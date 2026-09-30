Иноагента Илью Прусикина из Little Big объявили в розыск

МВД России объявило в розыск солиста группы Little Big Илью Прусикина (объявлен в РФ иноагентом). Согласно базе ведомства, розыск ведется по уголовной статье, однако по какой именно — не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист Little Big Илья Прусикин (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Солист Little Big Илья Прусикин (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что музыканта могли объявить в розыск из-за нарушения законодательства об иностранных агентах.

Минюст внес Илью Прусикина в реестр иноагентов в январе 2023 года. В ведомстве заявили, что музыкант получал поддержку от иностранных источников, а также давал концерты в недружественных странах с призывами прекратить боевые действия на Украине и «распространял недостоверную информацию» о властях России. В 2025 году лидера Little Big трижды штрафовали за нарушение правил деятельности иноагента.