IT-гиганты США подписали соглашение с Трампом о контроле над ИИ

Руководители американских технологических компаний подписали «морально обязательное» соглашение о создании механизмов защиты для искусственного интеллекта. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Документ на встрече с президентом подписали Дженсен Хуанг из Nvidia, Грег Брокман из OpenAI, Дарио Амодеи из Anthropic, а также Сундар Пичаи из Google, Илон Маск, представляющий XAI, а также Марк Цукерберг.

«Они будут контролировать себя сами»,— сказал господин Трамп (цитата по AFP).

Документ, который получил название «Соглашение Белого дома по суперинтеллекту», представляет собой декларацию о совместных обязательствах по обеспечению безопасности разработок в сфере ИИ.

Разработчики обязались контролировать возможности моделей при обучении, защищать свои системы от несанкционированного доступа и привлекать независимых аудиторов. Кроме того, компании договорились создать специальные внутренние команды и комитеты при советах директоров для устранения любых выявленных уязвимостей.

Соглашение не имеет юридической силы. При этом документ оставляет возможность «закрепить эти шаги в законах или подзаконных актах», если со временем в этом возникнет необходимость.