Генералу не дали перейти в оборону

Бывший командующий группировкой «Север» Александр Лапин назначен вице-премьером правительства Татарстана. Ранее кандидатура генерал-полковника рассматривалась на пост председателя комитета Госдумы по обороне, однако, по данным “Ъ”, встретила возражения со стороны военного руководства и части депутатов. Теперь господин Лапин откажется от думского мандата и в новой должности будет курировать поддержку участников СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

О новом назначении Александра Лапина объявил 28 сентября глава Татарстана Рустам Минниханов во время выступления с ежегодным посланием Госсовету (парламенту) республики. По его словам, в структуре регионального правительства будет создано отдельное подразделение по поддержке участников СВО, работу которого и будет курировать господин Лапин в статусе вице-премьера.

Александр Лапин родился в 1964 году в Казани, окончил Казанское танковое училище. В 2017 году возглавил Центральный военный округ, в 2023 году стал начальником Главного штаба — первым заместителем главнокомандующего сухопутными войсками. С 2024 года командовал Ленинградским военным округом и группировкой «Север», но уже в сентябре 2025-го уволился с военной службы. После отставки генерал стал советником главы Татарстана, а с весны 2026 года, согласно открытым источникам, занимал должность заместителя гендиректора АО «Связьинвестнефтехим».

Александр Лапин прошел в Госдуму по федеральному списку «Единой России» от Татарстана. В региональной группе он занимал второе место после Рустама Минниханова. Вопрос о будущем месте работы высокопоставленного отставного военного обсуждался еще с весны. В мае “Ъ” сообщал, что кандидатура генерала Лапина рассматривается на пост председателя комитета Госдумы по обороне, где он должен был сменить экс-начальника Главного военно-политического управления Минобороны Андрея Картаполова. Однако 24 сентября «Единая Россия» назвала своим кандидатом на эту должность адмирала Владимира Касатонова, который с июля 2024 года занимал пост начальника Главного штаба — первого заместителя главнокомандующего ВМФ. Окончательно список руководителей думских комитетов будет утвержден 30 сентября на первом пленарном заседании нижней палаты нового созыва.

Собеседник “Ъ” из думской фракции ЕР, знакомый с обсуждением этого кадрового решения, связывает отказ единороссов выдвигать Александра Лапина на должность главы комитета по обороне с позицией начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и генералитета в целом.

Источник “Ъ” в Минобороны подтверждает эту информацию. По его словам, среди высших офицеров господин Лапин в целом оценивается «как нормальный командир», однако против его назначения «выступили на более высоком уровне». В вину военачальнику ставят прежде всего вторжение украинской армии в Курскую область в августе 2024-го, к которому руководимая генералом Лапиным группировка «Север» оказалась фактически не готова. Поэтому его назначение председателем профильного комитета «было бы политически некорректным», поясняет источник.

В самой Госдуме тоже обнаружились противники такого кадрового решения, говорит еще один собеседник “Ъ” в нижней палате. По его словам, многие новые депутаты из числа участников СВО заявили, что не будут работать в комитете под началом Александра Лапина из-за его плохой репутации в войсках, где его считают «генералом старой школы».

Александр Лапин 28 сентября был недоступен для комментариев. В пресс-службе главы Татарстана на запрос о новом вице-премьере оперативно не ответили.

Дмитрий Сотак; Анар Зейналов, Казань