«Европа ведет войну против России, это не вызывает никаких сомнений»

Глава МИД РФ Сергей Лавров 29 сентября принял участие в 23-м ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Встреча с иностранными и российскими экспертами-международниками прошла в закрытом режиме, но после нее министр ответил на вопросы журналистов. “Ъ” собрал его наиболее важные цитаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

О том, что Россия якобы ведет против Европы «гибридную войну»:

«Вы имеете в виду, когда мы уничтожаем дроны и ракеты, которые Британия и континентальная Европа поставляют Украине, а они потом по нам стреляют? Если вы признаете, что вашим оружием бьют по нам, а мы это оружие сбиваем, называйте это как угодно, но то, что это война, которую Европа ведет против нас, это у меня никаких сомнений не вызывает, мы об этом давно говорим… Если вы имеете в виду уничтожение инфраструктуры, которая используется нацистским режимом при поддержке Запада для ведения войны против РФ, то мы прибегаем к грубой силе для подавления прямой угрозы нам».

О том, чего добивается Германия:

«Мне трудно судить, чего добивается Германия. Я думаю, одно из объяснений, которое на поверхности,— это просто желание “не отстать от поезда”. Они считают, что поезд уже набрал ход, не знаю, так ли это, мне трудно судить, если они имеют в виду украинский кризис… Милитаризация Евросоюза, продолжающиеся заклинания, что НАТО будет расширяться и возьмет в себя украинский режим, что Россия — это вечный враг, что через три года будем воевать… Если такие заклинания звучат и цель, как сам господин (министр иностранных дел ФРГ Йоханн.—“Ъ”) Вадефуль ее объявил, просто воспроизвести эти заклинания в закрытом режиме, без прессы, чтобы, дескать, Россия уяснила, что это все так оно на самом деле,— это бесплодная, даже, я бы сказал, вредная затея».

О планах Польши по производству ракет Patriot для Украины:

«На этот счет у нас есть военная доктрина, которую президент (РФ Владимир Путин.—“Ъ”) неоднократно цитировал. Призываю внимательно изучить соответствующий раздел этого важнейшего документа».

О контактах с США по двусторонним «раздражителям»

«Контакты пока еще не состоялись. Мы договорились с (госсекретарем США.—“Ъ”) Марко Рубио, что это произойдет скоро. Ну, где-то там должны согласовать эксперты конкретные сроки, конкретное место. …Много вопросов, включая, конечно же, и дипломатическую собственность. По этой теме никогда со стороны американцев, уже при администрации Дональда Трампа, мы никаких обнадеживающих комментариев не слышали».

О том, как понимать его прошлое утверждение, что «жизнь заставит» США перейти к многополярному подходу:

«Я сказал “жизнь заставит”. Но жизнь только начинается. Наберитесь терпения. Мы все наши предложения о том, как выстраивать отношения на международной арене, неоднократно озвучивали с президентом. Мы за честный равноправный диалог, за учет интересов… …США вынуждены контактировать с такими странами, как РФ, КНР. В ходе этих контактов обсуждаются шаги, которые будут отвечать интересам и одной, и другой страны. Это вот как раз и есть то самое понятие, которое я бы назвал “жизнь заставит”».

Подготовила Елена Черненко