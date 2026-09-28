Путин увеличил численность Вооруженных сил на 15 тыс. человек
Президент России Владимир Путин установил штатную численность российской армии в количестве 2,441 млн человек, в том числе 1,550 млн военнослужащих. Указ опубликован 28 сентября на портале правовых актов.
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
Президент России поручил правительству предусмотреть выделение Минобороны бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для исполнения указа.
Численность увеличилась на 15,5 тыс. человек. Предыдущий указ от 27 июля 2026 года утратил силу. Документ устанавливал штатную численность Вооруженных сил в 2,426 млн человек, из них 1,535 млн — военнослужащие. В Минобороны объясняли увеличение численности формированием военно-строительных подразделений.
Увеличение штатной численности Вооруженных сил связано с формированием военно-строительных частей. Для них разрабатывается отдельная нормативная база и проводится комплектование. После завершения этой работы командующие военными округами должны получить дополнительный инструмент для строительства объектов, наиболее важных для нужд войск. Бюджетное обеспечение требуется не только для численного расширения, но и для запуска этих подразделений и связанных с ними задач военной инфраструктуры.
Военно-строительный комплекс после упразднения Спецстроя в 2016–2017 годах объединил функции государственного заказчика, проектирования, строительства и эксплуатации военных объектов. При этом непосредственное выполнение значительной части работ осталось за специализированными подрядными организациями, что означает, что новые штатные подразделения не заменяют весь гражданский строительный контур.
Министр обороны Андрей Белоусов поставил задачу повысить эффективность комплекса, разграничить ответственность между его участниками и сократить объем незавершенного строительства за счет перехода к новой модели организации работ.