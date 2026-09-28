Путин увеличил численность Вооруженных сил на 15 тыс. человек

Составлено ИИ-Ассистентъ

Увеличение штатной численности Вооруженных сил связано с формированием военно-строительных частей. Для них разрабатывается отдельная нормативная база и проводится комплектование. После завершения этой работы командующие военными округами должны получить дополнительный инструмент для строительства объектов, наиболее важных для нужд войск. Бюджетное обеспечение требуется не только для численного расширения, но и для запуска этих подразделений и связанных с ними задач военной инфраструктуры.

Военно-строительный комплекс после упразднения Спецстроя в 2016–2017 годах объединил функции государственного заказчика, проектирования, строительства и эксплуатации военных объектов. При этом непосредственное выполнение значительной части работ осталось за специализированными подрядными организациями, что означает, что новые штатные подразделения не заменяют весь гражданский строительный контур.

Министр обороны Андрей Белоусов поставил задачу повысить эффективность комплекса, разграничить ответственность между его участниками и сократить объем незавершенного строительства за счет перехода к новой модели организации работ.