Лосось все дальше от людей

Оптовые цены на красную рыбу в России в результате провальной лососевой путины резко выросли: нерка подорожала на 36,1% в годовом выражении, кета — на 73,9%, горбуша — на 97%. Вследствие ограниченного предложения переработчикам придется переориентироваться на аквакультуру и импортную рыбу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Оптовая стоимость нерки на Дальнем Востоке на неделе 21–27 сентября 2026 года составила 1,1 тыс. руб. за 1 кг, следует из мониторинга ФГУП «Нацрыбресурс». В годовом выражении значение выросло на 36,1%. Кета за аналогичный период подорожала на 73,9%, до 800 руб. за 1 кг. Наиболее доступная горбуша за год выросла в цене на 97%, до 650 руб. за 1 кг.

Рост оптовых цен на красную рыбу, согласно материалам ФГУП «Нацрыбресурса», начался с конца июня. В этот период на Дальнем Востоке стартовала путина лососевых. На 29 сентября, согласно данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), добыто 98,4 тыс. тонн. До этого участники рынка прогнозировали объемы более чем вдвое выше. Формально лососевая путина продлится до конца ноября, но фактически уже завершилась. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) поясняют, что промысел в основных районах закрыт.

Вылов кеты на 29 сентября составил 34,2 тыс. тонн, потеряв год к году 42,4%, нерки — 18,8 тыс. тонн, сократившись на 56,1%, следует из материалов ВНИРО. Для кижуча падение составило 62,3% в годовом выражении, до 3,6 тыс. тонн. Промысел горбуши достиг 41,6 тыс. тонн. Понимание, что путина лососевых в этом году будет крайне неудачной, на рынке сформировалось еще летом. Причиной считаются природные факторы, основной из которых повышение температуры воды (см. “Ъ” от 20 августа).

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Сокращение предложения в ВАРПЭ считают основным фактором увеличения оптовой стоимости лососевых. В организации поясняют, что цена начинает реагировать на ход путины в июле. Дополнительно влияют курс доллара, доступ к кредитованию, растущие издержки предприятий, поясняют там.

В Росрыболовстве пояснили “Ъ”, что подходы тихоокеанских лососей носят цикличный характер и зависят в том числе от климатического фактора. Это влияет на выловы и в других «лососевых» странах, в первую очередь в США и Японии, отмечают там. Частично снижение, по мнению ведомства, нивелирует хорошая добыча других видов. Например, промысел сельди в этом году идет лучше ожиданий.

Оснований считать предложение красной рыбы и икры на внутреннем рынке недостаточным сейчас нет, считают в Росрыболовстве. Там напомнили, что объем формируется из продукции текущего и прошлого сезонов, а также аквакультурной.

Переработчики в условиях дефицита дикой рыбы могут переориентироваться на аквакультуру, считает директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Выращенный лосось, по его словам, обычно дороже дикого из-за высокой себестоимости производства и значительных расходов на поставки из других стран. Но сейчас из-за падения промысла цены фактически сопоставимы. Например, импортная и российская аквакультурная форель в оптовой закупке стоит около 800 руб. за 1 кг, это ненамного дороже горбуши, поясняет эксперт.

Прошлогодняя рыба, по словам господина Фомина, не сможет заметно поддержать рынок: тогда вылов тоже был низким. Стандартный срок хранения рыбы — год, говорит эксперт. Затем он может быть продлен после лабораторных исследований. Александр Фомин поясняет, что главную угрозу представляет окисление жира: чем ниже его содержание, тем лучше хранится продукция.

В ВАРПЭ указывают, что экспорт лососевых в январе—июне 2026 года составил 15,8 тыс. тонн, прибавив год к году 17%. Но по итогам всего года значение, вероятно, сократится. В Росрыболовстве обращают внимание и на то, что некоторые добытчики самостоятельно отказываются от экспорта. По этому пути пошла, например, Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания, направив весь объем на внутренний рынок, заявили в ведомстве. Александр Фомин поясняет, что ранее российская красная рыба активно экспортировалась в Китай и страны постсоветского пространства. Но сейчас, по его словам, смысла в этом нет из-за высокой привлекательности внутреннего рынка вследствие роста цен.

Согласно консалтинговой компании NTech, на долю лососевых в январе—июне 2026 года пришлось 29% от совокупного объема розничных продаж охлажденной и замороженной рыбы в натуральном выражении. Год к году объем реализации увеличился на 23%. Александр Фомин сомневается, что рост цен приведет к заметному падению потребления красной рыбы. Частично, по его мнению, спрос перераспределится на другие виды.

Александра Мерцалова