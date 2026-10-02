В России с декабря введут сбор до 10% за возврат ж/д билетов

С 1 декабря сбор за возврат билета на поезда дальнего следования в России составит от 1% до 10% от стоимости. Размер сбора будет зависеть от времени, оставшегося до отправления, сообщила РЖД. Сейчас за возврат билета на поезд взимается 3,7 руб.

В РЖД пояснили, что чем раньше пассажир возвращает билет, тем больше будет возмещенная ему сумма. Размер сбора будет определяться в процентном соотношении к тарифу:

1% — при возврате за 45 суток и более до отправления;

3% — от 30 до 44 суток;

5% — от 10 до 29 суток;

10% — за 9 и менее суток до отправления.

Прогрессивная шкала применяется только к билетам, приобретенным с 1 декабря. В РЖД считают, что такой подход снизит количество бронирований «на всякий случай» и последующий возврат билетов перед отправлением поезда.

По данным РЖД, в 2025 году количество возвращенных ж/д билетов превысило 25 млн (23% от общего объема перевозок). Более половины билетов возвращали за пять и менее дней до отправления поезда. Только 39% (6 млн) из них выкупали повторно. Федеральная антимонопольная служба предложила железнодорожным перевозчикам самим определять размер сбора в пределах 10% от стоимости.