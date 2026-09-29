Пчелы против топлива

Стоимость меда в рознице за год увеличилась на 13,2%, до 717,7 руб. за 1 кг, а в оптовом звене рост мог достигнуть 30–50%. Это связано со скромным урожаем и значительными издержками пчеловодов, которые сталкиваются с ростом стоимости и снижением доступности топлива, а также существенным подорожанием пчелиных семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Розничные цены на мед в августе 2026 года прибавили 13,2% год к году, достигнув 717,7 руб. за 1 кг, следует из данных Росстата. Это превышает продовольственную инфляцию, которая в августе оценивалась в 5,1% в годовом выражении. Медианная стоимость меда при покупке в январе—сентябре, согласно «Чек Индексу» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), увеличилась на 6%, до 809 руб. за 1 л (1,4 кг).

Оптовые цены на мед-сырье с сентября 2025 года выросли в среднем на 30–50%, говорит менеджер центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Марк Бойчук.

Это связано с неудачным сезоном в прошлом году. Тогда сельхозорганизации сократили объем реализации меда на 31%, а фермеры — на 38%, напоминает он. Именно они преимущественно снабжают переработчиков и крупные сети. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов говорит, что сейчас в рознице уже мед нового урожая. Активный сезон его сбора длится с конца мая до начала сентября.

Картину 2026 года с точки зрения урожая господин Бойчук считает разнонаправленной: в европейской части страны сезон осложнили заморозки, жара, дожди и потравы при обработке рапса, но медосбор в регионах Поволжья и Сибири оказался хорошим. В результате совокупный сбор меда в 2026 году может оказаться на уровне прошлого, считают в «Рексофт Консалтинге». Объем выпуска продукции по итогам 2025 года аналитики Россельхозбанка ранее оценивали в 61,5 тыс. тонн. Член правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей продуктов питания) Дмитрий Галанов говорит, что текущий год оказался лучше прошлого.

Но проблемы могли возникнуть с доступом к продукции.

Член ассоциации «Народный фермер» Владимир Голичков объясняет, что бизнес многих пчеловодов базируется на перевозке меда на дальние расстояния. В этом году предприниматели столкнулись с нехваткой топлива на заправочных станциях, поясняет он. Именно из-за логистических сложностей часть меда, по мнению эксперта, получить не удалось. Господин Голичков указывает и на рост себестоимости: подорожало не только топливо, но и тара.

Сахар для осенней подкормки пчел подорожал за год на 17,8%, бензин — на 24,6% с начала года, электроэнергия для населения с 1 октября прибавит 11,3%, перечисляет Марк Бойчук. Но самой значительной статьей расходов эксперт называет восстановление семей, погибших из-за прошлогодних заморозков. Пчелопакеты (семьи пчел, готовые к заселению в постоянный улей) за год, по его словам, подорожали примерно вдвое. Неочевидным фактором, влияющим на себестоимость меда, господин Бойчук называет ужесточение требований к продукции. Дмитрий Галанов в числе факторов выделяет увеличение налоговой нагрузки на пчеловодов.

Рост цен на мед приводит к сокращению спроса. Согласно «Чек Индексу», количество покупок меда в январе—сентябре 2026 года сократилось на 4% год к году. Основной объем продаж, по мнению аналитиков, формируют цветочная, липовая и гречишная продукция. Согласно консалтинговой компании NTech, в январе—июне 2026 года в розничных сетях объем реализации меда в натуральном выражении сократился на 8% год к году. В денежном выражении был зафиксирован рост на 15% в год.

Александра Мерцалова