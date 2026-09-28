Транспортировка по требованию

Как стало известно “Ъ”, основными кандидатами на пост главы Минтранса вместо Андрея Никитина стали первый замминистра Константин Пашков и директор департамента транспорта в правительстве Анатолий Мещеряков. Наиболее важной статусной задачей нового министра эксперты называют реализацию проекта высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург, а по существу — вывоз максимума экспортных грузов. Интересы же авиационной отрасли продолжит отстаивать Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

На пост главы Минтранса, который может освободиться после перехода министра Андрея Никитина на новую должность, рассматриваются две основные кандидатуры, рассказали три источника “Ъ”. Одна из них — первый заместитель министра транспорта Константин Пашков, вторая — директор департамента транспорта в правительстве Анатолий Мещеряков. Ранее собеседники “Ъ” называли основным кандидатом на позицию министра транспорта действующего главу Росавиации Дмитрия Ядрова.

Андрей Никитин, по словам собеседников “Ъ”, может занять пост вице-премьера по транспорту, который освободился после избрания Виталия Савельева депутатом Госдумы.

Указ президента Владимира Путина об освобождении господина Савельева от этой должности опубликован 28 сентября. В Минтрансе от комментариев отказались, в Росавиации “Ъ” не ответили.

Константин Пашков с 1999 года работал начальником пресс-службы Московской железной дороги, затем занимал различные должности в Министерстве путей сообщения и ОАО РЖД. В Минтрансе работает с 2005 года. На должности замминистра курирует вопросы кадрового обеспечения, образования, науки и связей с общественностью, а также финансовый блок министерства.

Анатолий Мещеряков, исторически курировавший внешние коммуникации, пришел в аппарат правительства из ОАО РЖД, где начал работать в 2011 году еще при прежнем президенте монополии Владимире Якунине. При нем он занимал должность советника, а с 2012 года — и статс-секретаря — вице-президента. Эту должность, с поправкой на переименование в заместителя гендиректора, он сохранил и при текущем главе Олеге Белозерове, при котором курировал вопросы информационной политики и взаимодействия с органами власти. В 2020 году он ушел из ОАО РЖД, а также из ФК «Локомотив», председателем совета директоров которого был предыдущие четыре года. Его должность в ОАО РЖД была упразднена. В начале 2021 года был назначен директором департамента транспорта аппарата правительства.

Пока наиболее вероятным кандидатом является действующий первый замминистра Константин Пашков, полагает источник “Ъ”, знакомый с ситуацией.

Позиции Дмитрия Ядрова и замглавы Минтранса Алексея Шило в последнее время несколько пошатнулись, что увеличило вероятность назначения Анатолия Мещерякова. Но Дмитрия Ядрова все еще не следует сбрасывать со счетов, уверен собеседник “Ъ”,— он замыкает тройку лидеров. Также не стоит исключать вероятность появления какого-либо представителя губернаторского корпуса, считает он. По его мнению, принципиальный вопрос — сохранится ли вообще кресло вице-премьера по транспорту: хотя на него уверенно прочат Андрея Никитина, вопрос, по его информации, пока нельзя считать решенным, полномочия все еще могут быть розданы по другим вице-премьерам.

Вопрос номер один, за которым должен следить новый министр транспорта,— высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург, говорит президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. «Хотя для грузовладельцев это не вопрос первостепенной важности, он требует внимания и контроля»,— поясняет он, обращая внимание на приближение срока запуска ВСМ — 2028 год. По словам господина Иванкина, в части железной дороги важно, как новый министр будет справляться с удовлетворением требований грузовладельцев к перевозке. «Сейчас, когда слабо доступен Азово-Черноморский бассейн, есть два направления — Северо-Запад и Дальний Восток. И они оба лимитирующие, на них действуют правила недискриминационного доступа (ПНД), а там, где есть ПНД, всегда есть неудовлетворенный спрос»,— поясняет он. Важным вопросом Павел Иванкин называет и экономику самой компании: «Сейчас много вопросов к тому, что происходит внутри компании в части себестоимости».

Часть источников “Ъ” в авиационной отрасли замечает, что в условиях выбытия парка самолетов роль железнодорожного транспорта будет расти.

Но большинство собеседников “Ъ” добавляют, что назначения в руководство Минтранса всегда носили характер «поочередной ротации транспортных секторов». Кроме того, «отвечать за авиацию» продолжает Росавиация, потому эту отрасль нельзя считать «задвигаемой и обделяемой вниманием», говорят источники “Ъ”.

Исполнительный директор «АвиаПорта» Олег Пантелеев говорит, что наиболее сложные задачи в деятельности авиакомпаний, аэропортов и других предприятий в ведении Минтранса решены и отрасль адаптировалась к внешним факторам. Связанные с санкциями ограничения удалось обойти, большая часть парка самолетов вопреки опасениям остается на крыле, бесшовным оказалось замещение критических ИТ-систем, продолжается развитие аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры. Даже к регулярным ограничениям по сигналу «Ковер» авиакомпании приспособились, продолжает господин Пантелеев. Но, по его словам, объем задач на перспективу не меньше и не легче: это и освоение новых типов воздушных судов, и переход на новые механизмы финансирования модернизации отрасли. «Чтобы сохранить относительное благополучие в будущем, потребуется еще больше усилий»,— заключает Олег Пантелеев.

Айгуль Абдуллина, Наталья Скорлыгина