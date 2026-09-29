Сливать не велено

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Президент РФ засекретил информацию о топливно-энергетическом комплексе

В России, согласно указу президента, ограничивается доступ к информации о работе топливно-энергетического комплекса. Конфиденциальными признаны сведения об экспорте компаний, переработке НПЗ и продаже бензина и дизтоплива на бирже. Распространение таких данных в том числе в СМИ и через интернет разрешается только при раскрытии самими компаниями. Юристы ожидают, что ответственность за нарушения еще будет уточняться.

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин ограничил доступ к информации в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Соответствующий указ опубликован 28 сентября и вступил в силу с момента подписания. Как сказано в документе, меры вводятся в ответ на «недружественные и противоречащие международному праву» действия США и «примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Правительству поручено за десять дней определить перечень товаров, в отношении которых применяются положения указа. “Ъ” направил вопросы в Минэнерго.

Как следует из указа, конфиденциальной признается информация об экспорте российским юридическим лицом, включая информацию об объемах и наименованиях товара, ценах, данных о поставщиках и покупателях, маршрутах доставки и условиях контрактов, перевалочных пунктах и сроках поставки.

Кроме того, ограничивается доступ к агрегированной информации таможенной статистики об экспорте товаров юридическим лицом, объемах переработки российскими НПЗ, а также о планируемых и заключенных компаниями контрактах на продажу бензина и дизтоплива на бирже.

Согласно указу, распространение информации, включенной в перечень, в том числе в СМИ и через интернет, разрешается только в случае раскрытия данных юридическим лицом. Предоставление названных сведений возможно по соглашению между обладателем информации и получающим к ней доступ. Информация из государственных систем должна предоставляться в соответствии с типовым регламентом автоматизированной обработки информации. Регламент также поручено разработать правительству. Ответственность за нарушения требований в указе не уточняется.

Источник “Ъ” в отрасли замечает, что указ соответствует продолжению политики по ужесточению доступа к чувствительным статистическим данным в том числе в рамках противодействия санкциям. «Цель проста — не дать получить информационное преимущество геополитическому противнику»,— говорит он.

По словам источника “Ъ”, ограничения затронут прежде всего аналитиков ТЭКа, СМИ и агентств, тогда как участники рынка доступ к необходимым данным сохранят.

Хотя другой собеседник “Ъ” добавляет, что чем меньше данных, тем выше неопределенность.

Партнер Orchards Азат Ахметов также говорит, что указ президента продолжает линию по ограничению доступа к информации о стратегически значимых областях российской экономики. ТЭК, по его словам, в большей степени подвержен физическому внешнему воздействию, соответственно, значение режима конфиденциальности для данной информации еще более усиливается.

Юрист коллегии адвокатов Pen & Paper Анна Лысенко поясняет, что указ адресован прежде всего тем, у кого эти сведения могут быть: экспортерам, НПЗ, перевозчикам, страховщикам, бирже, а также госорганам, но, учитывая запрет на распространение в СМИ и через интернет, документ касается и редакций, и граждан. На иностранцев, добавляет госпожа Лысенко, указ может распространяться, если они работают в России. К иностранным аналитическим сервисам за рубежом указ, полагает юрист, напрямую неприменим, для них возможны только косвенные последствия, например ограничение доступа к их ресурсам в России.

По словам Анны Лысенко, меньше всего вопросов вызывают отчеты самих компаний, сведения, опубликованные госорганами до вступления указа в силу, видимо, можно использовать, особенно если это агрегированные цифры, но, отмечает она, новых публикаций такого рода, скорее всего, уже не будет.

Как считает юрист, наибольший риск связан с частной аналитикой, как российской, так и зарубежной. «Если в ней есть объемы экспорта конкретных компаний, сведения о покупателях или судах, такая информация попадает под запрет. Тот факт, что ее собрал и опубликовал иностранный сервис, не выводит ее из-под ограничения»,— поясняет она.

Азат Ахметов говорит, что за подобного рода нарушения обычно предусматриваются специальные нормы об административной и уголовной ответственности, поэтому в ближайшее время следует ждать дополнения к соответствующим кодексам с дифференциацией по субъекту нарушения: для граждан, компаний ТЭКа, госслужащих и СМИ. Налоговый эксперт Борис Луцет полагает, что было бы правильно определить орган исполнительной власти, который дает официальные разъяснения по поводу применения изданных норм.

Ольга Озембловская, Анна Занина

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