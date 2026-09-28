Что известно о пожаре на заводе пиротехники в Ярославской области
Число погибших при пожаре на заводе Ярославской области достигло 14
На территории предприятия по производству пиротехники в селе Кубринск Ярославской области произошел пожар. По последним данным, погибли 14 человек, еще один пострадал. Главное о происшествии — в подборке «Ъ».
Последствия пожара на заводе пиротехники в селе Кубринск под Переславлем-Залесским
Фото: МЧС России
Что произошло
- Пожар начался на территории предприятия по производству пиротехнической продукции в село Кубринск. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16:06.
- Огонь охватил два здания, в ходе пожара происходила детонация хранившейся пиротехники, после чего конструкции зданий обрушились, сообщило ГУ МЧС РФ по Ярославской области.
- К тушению привлекли более 100 человек и около 40 единиц техники.
- В 17:54 пожар был локализован, после чего спасатели продолжили разбирать завалы и ликвидировать отдельные очаги.
Жертвы и разрушения
- По последним подтвержденным данным, погибли 14 человек. Еще одна женщина пострадала, ей оказана медицинская помощь.
- Всего в момент происшествия на предприятии находились 15 человек, сообщили оперативные службы.
- По данным ТАСС, девять домов получили повреждения.
- В Кубринске из-за взрыва на пиротехническом заводе в жилых домах выбило стекла и двери, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
- Село в результате происшествия было обесточено, энергетики приступили к восстановлению электроснабжения.
Реакция властей
- Режим ЧС введен в Переславль-Залесском округе Ярославской области.
- Управление СКР по Ярославской области сообщило о возбуждении уголовного дела о нарушении требований безопасности.
- Причины произошедшего устанавливаются.
- В Кубринске и Нагорье на базе поликлиник развернуты пункты временного размещения.
- Губернатор Михаил Евраев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал помочь им и пострадавшим.
- 30 сентября в регионе объявлено днем траура.
Компания
- По данным источника «Ъ-Ярославль», пожар произошел на ООО «Салют-Юг», которое зарегистрировано в Минеральных Водах, но осуществляет деятельность в Кубринске. Директор компании — Алексей Пронин.
- 76.RU пишет о нескольких административных делах компании, связанных с незаконным привлечением к трудовой деятельности иностранцев.
- По данным ТАСС, последняя проверка предприятия со стороны регионального управления МЧС проводилась 26 ноября 2024 года. Тогда инспектор вынесла компании предостережение из-за электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.
- Пока неизвестно, имело ли выявленное в 2024 году нарушение отношение к нынешнему пожару, это должно установить следствие.