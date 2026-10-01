Урожайный взлет

Картофель возглавил рейтинг самых подорожавших продовольственных товаров за год. Цены взлетели на фоне низкой базы прошлого года и снижения площадей под картофель в промышленном секторе. Подешевеет ли картофель с поступлением на прилавки нового урожая, выяснял «Ъ-Review»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным Росстата, на конец августа средние розничные цены на популярный среди россиян продукт составили 59,1 руб. за килограмм, что на 35,3% выше уровня прошлого года. «Оптовые цены выросли почти на 39% на фоне сокращения посевных площадей до минимального за 18 лет уровня»,— пояснила заместитель руководителя Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии» РЭУ им. Г. В. Плеханова к.т.н. Светлана Тефикова.

Рост оптовых цен был менее резким, но тоже внушительным, отмечают в «АБ-Центре»,— на 33,6%, до 22,3 руб. за килограмм без НДС. С началом активного сбора урожая картофеля цены снизились, но ненамного: в августе картофель в опте подешевел всего на 5,1% по сравнению с июлем. В прошлых сезонах падение цен в этот период было более существенным. Например, в 2025 году картофель потерял в цене 31,9%.

«В прошлом году был почти рекордный урожай — 8,5 млн тонн в организованном секторе, больше собрали только в 2023 году — 8,6 млн тонн. Из-за существенного падения цены прошлый год для картофелеводов оказался нерентабельным. В этом году у сельхозпроизводителей цены подросли в среднем на 30%, главная причина — низкая база прошлого года»,— пояснил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

Кроме того, в этом году на стоимость продукта повлияли подорожание топлива и дефицит кадров в овощеводческой сфере, который привел к росту расходов на зарплату для удержания и привлечения работников. «Оказали влияние на цены и косвенные проблемы, связанные с подорожанием запчастей и растущими расходами на обновление машинно-тракторного парка. Именно в нашем секторе зависимость от зарубежной сельхозтехники практически стопроцентная, а машины подорожали в разы»,— добавил Алексей Красильников.

Выращивание картофеля и других овощей «борщевого набора» — одно из самых затратных для фермеров.

А на фоне общего роста расходов производителей практически по всем статьям дешеветь «борщевой набор» не может. Кстати, другие овощи из набора тоже подорожали. Например, лук репчатый в рознице вырос в цене год к году на 27,9%, морковь — на 17,5%, белокочанная капуста — на 32,1%, столовая свекла — на 23,3%, подсчитали аналитики «АБ-Центра». «Низкие цены могут привести к сокращению площадей и сложностям с обеспечением рынка этими продуктами в дальнейшем»,— считает Алексей Красильников.

Интересно, что продукты из картофеля тоже подорожали, однако, по словам участников рынка, это не связано с ростом цен на исходный продукт. Как пояснили в компании «Московский картофель», с сентября 2026 года подорожало тропическое масло, которое используется для обжарки лепестков, а это около 40% себестоимости готового продукта. «Цены на масло за месяц выросли в полтора раза, что приведет к подорожанию готовой продукции»,— сообщил бренд-менеджер компании Андрей Ерошкин.

Крупные переработчики закупают сырье у аграриев по долгосрочным контрактам, в которых заранее фиксируются объемы, сроки поставок и требования к качеству, поэтому их производство меньше зависит от сезонных колебаний цены на рынке свежего картофеля. Кроме того, цены на продукты переработки в меньшей степени зависят от стоимости свежего картофеля, потому что он составляет лишь часть их себестоимости. «Стоимость продуктов переработки также складывается из затрат на масло, специи, упаковку и логистику, обслуживания оборудования и оплаты труда»,— уточняет председатель АКОРТ Станислав Богданов.

Потянуло на готовое

Несмотря на сокращение площадей в промышленном секторе и рост цен у производителей, на сегодняшний день предпосылок для дефицита картофеля в торговых сетях нет, считают в АКОРТ. «Основной объем поставок обеспечивают российские хозяйства, и отечественного урожая хватает на все нужды рынка. Кроме того, крупные сети выстроили широкую географию закупок и при необходимости могут оперативно перераспределять объемы между поставщиками»,— говорит Станислав Богданов.

Доля российского картофеля в ассортименте крупных торговых сетей в 2026 году остается стабильной и превышает 80%.

Так, доля отечественного картофеля на полках магазинов торговой сети «Перекресток» на данный момент составляет около 90%. Ключевыми регионами поставок являются Тульская, Тверская, Нижегородская и Новгородская области. В «Магните» называют цифру еще больше — 97%. Как отметили в компании, в этом сезоне более трети картофеля стали закупать у фермерских хозяйств на основе агроконтрактов (таких хозяйств более 60 в разных регионах): аграрии получают авансирование будущего урожая, помощь в приобретении семян, а также гарантии закупок будущего урожая.

«На сегодняшний день в торговых сетях представлено от 1 до 15 видов картофеля разных сортов и в разных упаковках — выбор зависит от формата магазина»,— пояснил председатель АКОРТ. За прошедший год доля импорта в ассортименте сократилась практически вдвое. Зарубежные поставки идут преимущественно из Белоруссии, Азербайджана и Египта.

При этом участники рынка отмечают рост спроса на обработанный картофель и продукты из него.

Покупатели все чаще выбирают продукты в удобных форматах, экономящие время на приготовление, хотя стоят они дороже. «Торговые сети фиксируют растущий спрос на подготовленные овощи, в том числе на мытый и очищенный картофель, прежде всего в крупных городах. Меняющиеся привычки поддерживают и развитие переработки: по оценке Картофельного союза, спрос на картофелепродукты ежегодно увеличивается на 5–6%, покупатели все чаще берут замороженный картофель фри, картофельные хлопья и готовые смеси для приготовления блюд»,— говорит господин Богданов.

Так, например, в сети «Перекресток» спрос на мытый фасованный картофель вырос на 15% относительно прошлого года. В «Ашан Ритейл Россия» за год продажи мытого картофеля увеличились на 12% (в килограммах).

Еще больший рост популярности заметен в сегменте готовой еды. По итогам прошлого года спрос на эти позиции вырос на 41,4%. В текущем году, по данным сервиса доставки «Купер», заметно повысился интерес к картофелю фри: количество заказов увеличилось на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не менее популярны драники — количество их заказов держится на уровне прошлого года. В топ-10 самых заказываемых блюд с картофелем сразу шесть позиций приходится на блюда с пюре. Чаще всего этот гарнир выбирают со шницелем, рыбными и куриными котлетами, а также с бефстрогановом. Среди других популярных вариантов — картофель айдахо, блины с картофелем и грибами. При этом интерес к некоторым блюдам, например блинам с картофелем и грибами, вырос почти в десять раз. Схожую динамику показывают отдельные блюда, в которых картофель сочетается с мясом или птицей: почти в десять раз чаще стали выбирать люля-кебаб с картофелем и наггетсы с картофелем по-деревенски, отмечает пресс-служба сервиса.

Не зожный продукт

В основном в картофельном сегменте растет спрос именно на обработанные или готовые продукты. А в целом эксперты отмечают в настоящее время тренд на сокращение потребления картофеля и переход на другие продукты. «Тенденция к сокращению потребления картофеля в России наблюдается уже несколько десятилетий. По данным Росстата, в 1980 году средний россиянин съедал 117 кг картофеля в год, а к 2024 году этот показатель снизился до 67 кг. Это более чем двукратное падение»,— пояснила Светлана Тефикова.

В Картофельном союзе говорят, что сейчас в России человек в среднем потребляет 54–55 кг картофеля в год.

То есть популярность «второго хлеба» постепенно падает. При этом рост цены может ускорить отказ от картофеля в пользу более дешевых или более питательных альтернатив. Однако картофель остается одним из самых доступных продуктов. Даже при цене 59 руб. за килограмм он значительно дешевле мяса, рыбы и многих овощей, говорит госпожа Тефикова.

В среднем сегодня в месяц один человек тратит на продукты/товары 40 тыс. руб.— это так называемые потребительские расходы, отмечает доцент кафедры отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса Финансового университета к.э.н Тимофей Мазурчук. При этом Росстат говорит о повышении среднего уровня зарплаты в России, что вроде бы должно делать продукты доступнее. Но из-за роста инфляции этого не происходит. Тем не менее, несмотря на рост цен на картофель на 30%, в этом году ежемесячные затраты одного человека на картофель выросли всего с 1,1% до 1,25%, уточнил эксперт.

Также в 2026 году вырос спрос на весовой картофель, который продают на рынке и в придорожных точках. «Цена на развес в таких точках, как правило, ниже магазинного фасованного формата примерно на 15–20%. Однако это не учитывается в общей динамике роста цен»,— добавил господин Мазурчук.

По мнению экспертов, главные причины снижения потребления картофеля связаны с ростом доходов населения. Исторически картофель был доступным продуктом, и по мере роста благосостояния он уступает место более дорогим и питательным продуктам — источникам белка и сложных углеводов, например мясу, рыбе, сырам и бобовым. Также его долю вытесняют свежие овощи, зелень и фрукты. В итоге картофель перестает быть основой ежедневного рациона человека.

«Урбанизация также играет свою роль. Городские жители потребляют картофеля на 15 кг в год меньше сельских жителей, так как у них меньше возможностей для самостоятельного выращивания и хранения запасов»,— говорит Светлана Тефикова.

Еще одна причина снижения популярности картофеля — тренд на здоровый образ жизни (ЗОЖ).

Картофель воспринимается поклонниками ЗОЖ как продукт с высоким содержанием крахмала и углеводов, что противоречит принципам здорового питания.

Тем не менее резкого падения спроса на картофель эксперты не ожидают, хотя тренд постепенного снижения потребления в домашних условиях сохранится. Спрос будет все больше ориентироваться на готовые блюда из картофеля и полуфабрикаты.

Импорт сдержит цены

В ближайшее время цены на картофель будут умеренно снижаться, считают эксперты. «Сейчас идет массовая уборка картофеля (на 24 сентября собрали урожай на 46% плановых площадей — около 3,5 млн тонн). Фермеры, у которых не хватает объемов овощехранилищ, будут оперативно поставлять свой товар на рынок, что приведет к снижению цен»,— считает Алексей Красильников.

Но на более длинном горизонте на цену будут влиять не только объемы собранного картофеля, но и его качество. В Уральском и Сибирском федеральных округах ливни и подтопления в конце лета привели к заражению картофеля различными патогенами. Такую картошку в хранилища убирать нельзя. Так что при относительно высоком прогнозе на урожай (в Минсельхозе называют цифру 8 млн тонн в организованном секторе) далеко не весь картофель поступит на прилавки.

«В целом до завершения осенней уборки поступление нового урожая может удерживать рынок от резкого роста цены на картофель. Но зимой 2026/27 года и весной сохранение цен будет зависеть от накопленных запасов и общего объема импортных поставок в зимний период»,— считает Тимофей Мазурчук.

По мнению экспертов, если импортные поставки начнутся примерно на месяц раньше обычного, то есть уже в январе 2027 года, ценовая динамика может быть более плавной и повышение цен на картофель вряд ли превысит рамки общей продуктовой инфляции.

Юлия Житникова