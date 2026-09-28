Володин поблагодарил Путина за развитие российской демократии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время встречи Владимира Путина с лидерами политических фракций выразил признательность президенту России за укрепление условий для развития демократии в стране.

«Есть с чем сравнить. Потому что, когда мы говорим о Европе, совершенно очевидно, что здесь у нас и свобод больше, и возможностей выбора больше»,— сказал господин Володин.

Спикер Госдумы поблагодарил президента и за его внимание к Госдуме, которое в депутатах взрастило «политическую культуру и ответственность». «И эту ответственность мы чувствуем. Каждый, кто сегодня присутствует за этим столом»,— сказал он.

Во время встречи лидеры парламентских партий одобрили кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы нового созыва. Владимир Путин тоже ее поддержал.