Блогера Лизу Миллер заочно приговорили к четырем годам за отмывание денег

Суд в Москве заочно приговорил к четырем годам лишения свободы со штрафом 1 млн руб. блогера Елизавету Батюту (известна под псевдонимом «Лиза Миллер»). Ее признали виновной в отмывании денег в особо крупном размере. Фигурантка заочно арестована, рассказали в столичном управлении прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @Kto-takaya Фото: @Kto-takaya

Помимо штрафа и лишения свободы, осужденной запретили на два года публиковать материалы в интернете. Суд также конфисковал в доход государства активы Батюты на сумму более 76 млн руб.

Дело против блогера возбудили в октябре 2025 года. По данным следователей, в 2020-2022 годах она не выплатила налогов на сумму более 130 млн руб. Из них фигурантка легализовала более 76 млн руб. Для этого в 2020-2024 годах она купила автомобиль стоимостью более 3,7 млн руб. и частично — на 44,3 млн руб. — оплатила квартиру в Абу-Даби. Еще 28,3 млн руб. блогер перевела на личный банковский счет под видом дивидендов от подконтрольной компании.

Лиза Миллер — основательница сети клиник лазерной эпиляции «Миссис Лазер». В соцсетях она ведет блог об отношениях, материнстве и воспитании детей. На ее аккаунт в Instagram (принадлежит Meta, компания признана в России экстремистской и запрещена) подписаны более 6 млн человек. Блогер проживает в Дубае.

Никита Черненко