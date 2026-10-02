Блогера Лизу Миллер заочно приговорили к четырем годам за отмывание денег
Суд в Москве заочно приговорил к четырем годам лишения свободы со штрафом 1 млн руб. блогера Елизавету Батюту (известна под псевдонимом «Лиза Миллер»). Ее признали виновной в отмывании денег в особо крупном размере. Фигурантка заочно арестована, рассказали в столичном управлении прокуратуры.
Фото: @Kto-takaya
Помимо штрафа и лишения свободы, осужденной запретили на два года публиковать материалы в интернете. Суд также конфисковал в доход государства активы Батюты на сумму более 76 млн руб.
Дело против блогера возбудили в октябре 2025 года. По данным следователей, в 2020-2022 годах она не выплатила налогов на сумму более 130 млн руб. Из них фигурантка легализовала более 76 млн руб. Для этого в 2020-2024 годах она купила автомобиль стоимостью более 3,7 млн руб. и частично — на 44,3 млн руб. — оплатила квартиру в Абу-Даби. Еще 28,3 млн руб. блогер перевела на личный банковский счет под видом дивидендов от подконтрольной компании.
Лиза Миллер — основательница сети клиник лазерной эпиляции «Миссис Лазер». В соцсетях она ведет блог об отношениях, материнстве и воспитании детей. На ее аккаунт в Instagram (принадлежит Meta, компания признана в России экстремистской и запрещена) подписаны более 6 млн человек. Блогер проживает в Дубае.
В такой конструкции неуплата налогов выступает источником средств, а легализация — последующими операциями, которым придается вид обычного законного распоряжения деньгами. В одном из описанных судом дел такой эффект создавался переводами с расчетных счетов предпринимателя, после чего доход выглядел правомерным для владения и использования; применительно к делу Елизаветы Батюты это объясняет, почему следствие выделило из налоговой недоимки отдельную сумму легализованных средств.
Конфискация в подобных делах может быть рассчитана на сумму отмытых средств. Поэтому при налоговой недоимке свыше 130 млн руб. обращение в доход государства активов примерно на 76 млн руб. связано с вмененной легализацией этой части денег, а не автоматически со всей суммой неуплаченных налогов.