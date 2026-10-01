Минобороны заявило иск на 10 млрд рублей по делу о поставках сухпайков

Минобороны заявило гражданский иск о возмещении ущерба на сумму более 10 млрд руб. по уголовному делу руководителей Грязинского пищевого комбината (ГПК). Их обвиняют в хищениях при поставках сухпайков для военных.

Как стало известно “Ъ”, 1 октября Басманный суд Москвы отказался вернуть уголовное дело прокурору, а фактически — на доследование. На этом настаивали адвокаты подсудимых, утверждая, что точный ущерб по делу не установлен, а из дела при расследовании были незаконно изъяты результаты экспертиз, констатировавшие не только отсутствие ущерба, но даже получение Минобороны выгоды на сумму 2,1 млрд руб.

Однако суд счел заявленное защитой ходатайство преждевременным, продлив обвиняемым арест еще на полгода.

На скамье подсудимых гендиректор ГПК Валерий Ковалевич и руководитель московского филиала предприятия Александр Михайленко. Бизнесмена Игоря Котельникова будут судить посмертно, так как он скончался в СИЗО вскоре после своего ареста, но его родные выступили против прекращения дела в связи со смертью и планируют добиваться его реабилитации. Всем троим, как ранее писал “Ъ”, следствие инкриминировало мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), утверждая, что ГПК по двум контрактам с АО «Военторг» поставил в 2022–2024 годах для военных индивидуальные рационы питания по завышенным ценам, получив от государства 22,6 млрд руб. Ущерб следствие оценило в 10,079 млрд руб. Фигуранты вину отрицают, а их адвокаты заявляют, что ущерба нет.

Рассмотрение дела по существу начнется в Басманном суде Москвы 12 октября.

Мария Локотецкая