Трамп заявил о строительстве крупнейшего в США сталелитейного завода на $15 млрд

28 сентября президент США Дональд Трамп объявил о создании «крупнейшего в американской истории» сталелитейного завода. Его построит в штате Айова американская корпорация Mesabi Metallics. В заявлении Белого дома сообщается, что общая сумма проекта оценивается в $15 млрд. Завод планируется запустить к 2030 году. Производство на нем должно достигать 10 млн тонн стали в год.

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Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

СМИ, в том числе NBC News и The Wall Street Journal (WSJ), отмечают, что заявление было сделано Дональдом Трампом за несколько недель до выборов в Конгресс. Как пишет WSJ, «Айова, в которой Трамп легко одержал победу в 2024 году, входит в число штатов, отдалившихся от Республиканской партии». На мероприятии, на котором президент США объявил о строительстве завода, также присутствовало несколько местных республиканцев, в том числе кандидатов на выборах в Конгресс.

Яна Рождественская