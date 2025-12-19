Главные новости за 15 – 19 декабря. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Гособвинение запросило год лишения свободы в колонии-поселении для хозяина саратовского элитного поселка «Волжский Прайд» Михаила Гуцуляка. Его обвиняют в самоуправстве и умышленном причинении вреда здоровью жителю поселка — владельцу сети магазинов «Спутник» Вячеславу Ноздрину. Конфликт господина Гуцуляка с жителями, отказавшимися от услуг его управляющей компании, вылился в ограничение доступа на территорию поселка и, по версии следствия, вывод из строя очистных сооружений.

В Пензенской области запретили продавать вейпы, «поды», «жижу» и «Айкос».

В Саратове депутат Сергей Агапов совмещает мандат с убыточным бизнесом.

В астраханском минэкономразвития заверили, что мораторий на вылов воблы не скажется негативно на туризме в регионе. Ведомство, напротив, ожидает больший приток туристов. Тем временем представители туриндустрии называют ситуацию катастрофой.

В Саратовской области отменили новогодние салюты и корпоративы для чиновников.

Волгоградский агрохолдинг «ТопАгро», связанный с брянским экс-депутатом Борисом Бадырхановым, отстоял в апелляции более 15 млрд руб., которые требовал с него Росприроднадзор за ущерб почвам в Городищенском районе.

В Саратовской области в 2026 году тарифы на коммунальные услуги вырастут дважды: в январе и октябре.

Суд пересмотрит отказ ФАС включать реконструктора цирка в Пензе «Стройресурс» в черный список. Тем временем астраханские монопольщики давно внесли компанию в реестр недобросовестных поставщиков после срыва сроков многомиллиардного ремонта кинокомплекса «Октябрь» и памятника архитектуры, в котором располагался музыкальный колледж им. Мусоргского.

Начальница правового управления мэрии Волгограда Дарья Казанкова и глава облкомприроды Алексей Сивокоз отправлены в СИЗО в Москве. 17 декабря стало известно об их задержании.

Суд в Астрахани оштрафовал сеть «Светофор» за торговою просрочкой.

В Волгоградской области задержали подозреваемого в отравлении лошадей. В ночь на 6 декабря он попытался убить трех коней, залив им в рот неизвестное вещество, предположительно кислоту.

В Волгограде с начала года продажи жилья по договорам долевого участия упали на 11,5%.

Из Петровска Саратовской области хотят сделать туристический центр. Краеведы и литературоведы считают, что герой пьесы Николая Гоголя может стать брендом региона.

В Пензенской области планируют установить предельные цены на капремонт многоквартирных домов. Стоимость работ будет дифференцироваться в зависимости от года постройки здания.

В Астраханской области появится мощный рисовый завод.

Саратовский губернатор снял трех «худших» главврачей с должности. Они не смогли выполнить поставленные главой региона задачи.

Объем инвестиций в Астраханской области в 2026 году прогнозируется на уровне 127 млрд рублей.

Доля малого бизнеса в экономике Саратовской области достигла почти 30%. Регион занял четвертое место в Поволжье.

Владимир Марченко удержал управленческий курс в Волгограде. Мэру удалось поддерживать уровень управленческой эффективности и политической надежности, устраивающий губернатора Андрея Бочарова, при этом не допустив заметного роста недовольства среди жителей.

Глава Астрахани попал в число мэров-аутсайдеров и получил «четверку с плюсом» за свою работу.

Глава Саратова Михаил Исаев попал в антирейтинг мэров.

На реконструктора трамвайных маршрутов №6 и №8 в Саратове могут завести еще одно уголовное дело. Компания купила не то техническое оборудование.

Глава «Пензгорстройзаказчика» Иван Николаев ушел с поста.

В Саратове ликвидируют Центр развития агломерации. Директор центра заявил, что не в курсе событий.

Саратовскую область коснется пересмотр «Дела Долиной». В регионе зафиксировано четыре подобных случая мошенничества.

В Саратовской области завели 42 уголовных дела о халатности при сносе аварийного жилья. Преступность в сфере ЖКХ выросла в в два раза.

Волгоградцам будут выплачивать компенсации за утраченное имущество из-за БПЛА.

В Саратове хотят штрафовать за граффити, надписи и рисунки на зданиях.

В Астрахани цена за проезд в «Волгабасах» вырастет на 11% в 2026 году.

Госдума расширяет эксперимент по легализации гостевых домов на Астраханскую область. В региональном минэк сказали, что таких объектов турбизнеса около 300 единиц.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал 2025 год переломным из-за снижения доходов бюджета.

В Пензе арестовали имущество экс-депутата и предпринимателя Олега Фомина, собственника «Дилижанс». Господин Фомин под домашним арестом.

Хоккейная команда «Кольцовское» из Саратовской области стала чемпионом России.

В Астраханской области могут ввести штрафы за сбор редких грибов.

Власти Саратова анонсировали создание единого социального проездного.

В Саратове запрет на работу мигрантов в такси продлен на 2026 год.

Астрахань и Баку могут возобновить прямое авиасообщение.

Пензенский губернатор призвал перевозчиков инвестировать в обновление автобусов.

Саратовская область потеряла миллиарды доходов.

Шесть памятников архитектуры в Саратове продадут инвесторам за 84 млн рублей.

«ОСК 1520» из пула Аркадия Ротенберга оштрафовано на стройке вокзала в Саратове.

Бенефициар «Саратовского института стекла» ООО «Нарат-К» признано банкротом.

Руководитель банка «Саратов» Михаил Кисель погиб в ДТП в Тамбовской области.

Главу Фроловского района Владимира Шкарупелова перевели в аппарат губернатора Волгоградской области.

Максим Захаревич стал гендиректором СЭЗ имени Орджоникидзе.

Астраханский агрохолдинг отсудил у сельсовета 109 га земли под инвестпроект по выращиванию томатов.

Саратов планирует потратить еще 129 млн руб. на квартиры для переселения граждан из аварийного фонда.

Новым мэром Кузнецка стал Виктор Агафонов.

Трасса Атырау-Астрахань станет платной с 2026 года.

Елена Сафронова назначена главой Приволжского района Астраханской области.

Суд расторг соглашение о строительстве завода «СПГ-Лотос» в Астраханской области. Предприятие должно было обеспечить экологичным топливом автотранспорт Астраханской области, соседних регионов и прикаспийских государств.

