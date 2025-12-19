Герой пьесы Николая Гоголя может стать брендом Саратовской области

Из Петровска Саратовской области хотят сделать туристический центр: краеведы и литературоведы считают, что именно в этом городке разворачивались события комедии «Ревизор» Н. В. Гоголя. Об этом говорили на заседании Градозащитного общественного совета при Саратовской областной думе.

Председатель Градозащитного общественного совета при Саратовской областной думе Владимир Лешуков сообщил, что порой нематериальное наследие спасает материальное. Пример тому — Козьмодемьянск Республики Марий Эл: жители этого города в 90-е годы доказали, что являются теми самыми Васюками из «12 стульев». Именно там теперь проходит фестиваль юмора и сатиры, проводятся шахматные турниры.

Саратовцам, по его мнению, следует пойти по тому же пути и аналогичным образом продвигать Петровск как место действия «Ревизора».

Руководитель Центра по изучению проблем информатики ИНИОН РАН Юрий Черный пришел к выводу, что действие комедии разворачивалось не в абстрактном городе N, как учили в школах, а в конкретном, и все указывает на Петровск (по дороге между Пензой и Саратовом тех времен, где проезжал Хлестаков, был только один ямской тракт, и на пути оказывался только один уездный город — Петровск). В 1840 году саратовский театр одним из первых поставил этот спектакль, да и персонажи с коллизиями настолько «сродни здешним обитателям», что интеллигенция тех времен уже тогда считала, что события разворачивались именно в Петровске.

Доктор филологических наук Валерий Прозоров считает, что Хлестаков должен стать брендом Саратовской области. Поэтому следует ввести такой праздник, как день рождения Ивана Хлестакова, главного героя комедии, и отмечать его 1 апреля. В Петровске эту тему активно поддерживают: там недавно открыли сквер «Ревизор».

Глава Петровского района Максим Калядин отмечает, что на 60% возросло количество туристов, стали больше читать классиков. Он призвал не бояться креативных решений. В следующем году там планируется провести Хлестаковский фестиваль.

Татьяна Смирнова