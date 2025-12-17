В Саратове утвердили штрафы за граффити, надписи и рисунки на зданиях

В Саратовской области выделили в отдельный состав правонарушения, связанные с нанесением граффити и надписей на зданиях. Законопроект поддержало большинство голосов на заседании областной думы.

Заместитель главы администрации Саратова по правовым вопросам Светлана Нестеренко сообщила, что законопроект позволит повысить уровень благоустройства в муниципальных образованиях.

Проект закона также предлагает повысить штрафы для должностных и юридических лиц за нарушения при проведении земляных работ: за пропуск срока обращения за разрешением на работы, за нарушение сроков их проведения и за нарушение срока восстановления благоустройства после работ. Отдельно устанавливают штрафы за повторное совершение этих нарушений в течение года.

Кроме того, проектом закона предлагают выделить в отдельный состав правонарушение — нанесение надписей, рисунков и графических изображений в не отведенных для этого местах, а также неудаление таких изображений.

За это граждан будут штрафовать на сумму от 3 до 5 тыс. руб., должностных лиц — от 20 до 30 тыс. руб., юридических — от 60 до 70 тыс. руб.

По мнению Светланы Нестеренко, несанкционированные граффити и надписи не только портят внешний вид населенных пунктов. Она отметила, что на многих фасадах зданий есть ссылки на ресурсы, которые продают запрещенные вещества.

Новые правила коснутся и размещения вывесок. Штрафы в этой части меняться не будут. Однако запретят размещать вывески с мерцающим светом на основе динамически меняющихся изображений, а также размещать вывески в светопрозрачных конструкциях, если их общая площадь превышает 30% площади стеклянного полотна.

Депутаты фракции «Единой России» считают, что этот закон необходим. Представители оппозиционных фракций высказали критические замечания. Они считают, что в одном законе «все смешали». По их мнению, рост штрафов не решит проблем. Если на зданиях рекламируют запрещенные вещества, в этом случае должна работать полиция.

Несмотря на дискуссию, большинством голосов законопроект поддержали.

Татьяна Смирнова