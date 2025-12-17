В Саратове ликвидируют Центр развития агломерации

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин принял решение о ликвидации ГКУ «Центр развития Саратовской агломерации и индустриальных парков», сообщают региональные СМИ. Предположительно, главой региона подписано соответствующее постановление.

Издание «Общественное мнение» со ссылкой на базу данных ИАС Seldon.basis также сообщает о планируемой ликвидации учреждения.

«Мне ничего не известно об этом», — прокомментировал «Ъ — Средняя Волга» сообщения о возможной ликвидации директор Центра Дмитрий Аяцков.

ГКУ СО «Центр развития Саратовской агломерации и индустриальных парков» было создано в октябре 2020 года. До октября 2021 года его возглавлял Александр Стрелюхин, затем до марта 2022 года и. о. директора был Андрей Костенко, после чего руководителем стал бывший губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков, а Костенко перешел на должность его заместителя.

В ноябре 2025 года депутаты Саратовской облдумы раскритиковали деятельность Центра. Сообщалось, что за два года на деятельность учреждения, чьи функции дублируются профильным отделом министерства, потрачено около 50 млн руб., из которых до 90% на зарплаты семерых сотрудников, включая директора. В итоге депутаты по итогам совещания решили передать вопрос о целесообразности существования Центра губернатору Роману Бусаргину для принятия организационного решения.

Ольга Симонова